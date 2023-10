“Strade dissestate: il Comune di Senigallia sta operando nel rispetto delle regole” Silvano Cingolani Frulla ringrazia apertamente l'assessore ai lavori pubblici Nicola Regine

Informazione ai cittadini:

“Per quanto riguarda le strade dissestate a causa della presenza delle radici dei pini (Via A. Garibaldi, Via Pescara, Via Marche, e tutte le altre) risulta assai difficile intervenire perché la rimozione delle radici, anche quelle superficiali, può pregiudicare la stabilità delle piante.

Pertanto, in linea di massima, tali strade rimangono nelle condizioni in cui si trovano, fino a quando non viene fatto un intervento radicale. I dipendenti comunali sono attenti a rispettare le procedure, visto l’elevato numero di denunce presentate.

Un eventuale intervento sulla sede stradale può essere eseguito solo se accompagnato da prove di trazione che attestino le condizioni di stabilità dell’albero.

Pertanto la domanda da fare è se il Comune ha programmato prove di trazione nella via in questione e se dispone delle risorse economiche per poterle eseguire. Eventualmente si chiede di metterle in programmazione.”

Così è stato fatto in via Pescara e ora si sta facendo il lavoro programmato nel rispetto delle regole.

Grazie assessore Nicola Regine!

da Silvano Cingolani Frulla