Allerta meteo a Senigallia per venti forti L'avviso è valido per l'intera giornata di lunedì 28 agosto

La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 67 per vento per tutta la giornata di domani 28 agosto 2023.

Nelle ore centrali del pomeriggio previsto un rinforzo della ventilazione di provenienza da SSW con una velocità media divento teso o fresco e raffiche fino a burrasca.

Diminuzione dell’intensità dalla serata con venti moderati confinati alle zone alto collinari e montane ove le raffiche potranno ancora raggiungere il grado di vento forte o burrasca.

https://allertameteo.regione.marche.it/homepage/

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.