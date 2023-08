Aperitivo letterario e presentazione del libro L’olivastro di Marta Zura Puntaroni Appuntamento a cura della libreria Iobook martedì 8 agosto a partire dalle ore 20 presso Fratelli di Luppolo

Martedì 8 agosto, ritorna la rassegna letteraria le “Marche tra le righe” con la presentazione del libro L’olivastro (Effequ 2023) di Marta Zura-Puntaroni.

L’evento, inizialmente previsto al Palazzetto Baviera, si svolgerà invece presso il locale “Fratelli di luppolo” in via Pisacane 37 alle 21,30, preceduto alle ore 20,00 da un aperitivo con l’autrice, preparato dalla birreria che ci ospita aperto a tutti coloro che vorranno partecipare (prenotazione obbligatoria entro le 12 dell’8 agosto al 3534283415). Chi invece non potrà partecipare all’aperitivo potrà raggiungerci alle 21,30 per la presentazione vera e propria in cui Marta Zura Puntaroni dialogherà con la giornalista Valeria Bellagamba.

In un breve e denso racconto, ruvido e terreno come i luoghi marchigiani e le persone che racconta, Marta Zura-Puntaroni con la prima Elettra della serie delinea un rapporto complesso, fatto di amore e di innesti, che ci porta a domandarci se può esistere una terra fertile per le relazioni, e quanto ciò che si ama può condurci alla rovina. Nella storia peculiara è il passaggio in cui il padre dice alla figlia che lei era come l’olivastro, selvatica e rustica, con frutti piccoli e foglie stondate – però guarda, aggiungeva, indicando l’oliveto – che quelli lì sono tutti olivastri eh! poi ci innestiamo i rami dei cultivar domestici, che fanno le olive grosse e piene d’olio – gli tagliamo tutti i rami e gli infiliamo le marze di quello che vogliamo noi nella corteccia, e così li obblighiamo a fare quello che diciamo noi.

Marta Zura-Puntaroni è nata nelle Marche e ha vissuto a Siena, dove ha studiato e si è laureata in lettere moderne con una tesi sulla figura della Llorona. Ha lavorato nella comunicazione e tuttora gestisce la seguitissima pagina instagram @unasnob. Ha pubblicato i romanzi Grande Era Onirica (minimum fax 2017) e Noi non abbiamo colpa (minimum fax 2020). Attualmente vive a Padova