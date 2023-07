Nel cortile della Scuola Pascoli, “L’isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto” Mercoledì 5 luglio alle ore 21,30 nuovo spettacolo a Senigallia per "Ambarabà", 25° Festival di Teatro, Laboratori, Arte e Natura

Una nuova tappa al Cortile della Scuola Pascoli per “Ambarabà”, 25° festival estivo promosso da Teatro Giovani Teatro Pirata in 11 comuni della provincia di Ancona.

Mercoledì 5 luglio luglio, ore 21,30, l’appuntamento è con “L’Isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto” de I Guardiani dell’Oca, un viaggio cappa e spade nei luoghi comuni della pirateria di fine settecento, con attori, pupazzi e sagome.

Nel porticciolo di Sollenswith i giorni trascorrevano serenamente, quando all’improvviso, il giovane Rick trovò sulla spiaggia della baia delle balene una bottiglia con una mappa dentro, la mappa di un tesoro nascosto. Da quel giorno la vita di quel piccolo marinaio non fu più la stessa. Rick fece di tutto per convincere gli abitanti di quel borgo di pescatori che bisognava partire per quella che si annunciava come la più grande avventura della sua vita. Ma occorreva un equipaggio esperto ed una nave capace di solcare l’oceano senza timore. Nonostante le mille difficoltà, il ragazzo, aiutato da nonno Ralf e dai suoi allegri amici, riesce nell’impresa di partire per il mar dei Caraibi alla ricerca di quel misterioso tesoro. Tra colpi di scena, tempeste, bonacce e pirati cattivissimi, l’allegra e tenace comitiva approda su l’isola senza nome, l’isola di Barbablù, un’isola non segnalata sulle carte nautiche.

Il cartellone di Ambarabà prosegue fino ad agosto con una grande varietà di proposte artistiche e creative, tra Teatro Ragazzi, Laboratori, Teatro Natura, Teatro Urbano e Teatro e Arte. Nella “rete” sotto le stelle, sono i luoghi d’arte, le vie, le piazze ed i parchi di Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Monte Roberto, Ostra, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Staffolo. Il Festival “Ambarabà” è curato da Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale, con la collaborazione dei Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Carifac, AICU Associazione Italiana Carlo Urbani, Avis Jesi, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Jesi cultura, Mille Luci e altro.

INFO

TEATRO RAGAZZI

Posto unico € 5.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50

Inizio spettacoli ore 21.30

Prenotazione consigliata al 334 1684688 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13

Biglietti in vendita dalle 20.00 c/o luogo degli spettacoli.

Ritiro biglietti prenotati entro le ore 21.00