Rilasciati 31 attestati a proprietari di cani Dopo il corso di formazione

Domenica 2 Aprile si è concluso il PERCORSO FORMATIVO PER I PROPRIETARI DEI CANI.



Il corso stato accolto con grande interesse da tantissimi cittadini senigalliesi e non solo, numerosi, infatti, sono stati i partecipanti arrivati anche da altri comuni della Regione Marche.

In moltissimi, ed oltre ogni previsione, hanno partecipato alle lezioni teoriche che si sono tenute a Palazzetto Baviera ed alla prova pratica di addestramento che si è tenuta nell’area di sgambamento della Cesanella.

In questa prima edizione del corso siamo riusciti rilasciare 31 attestati di superamento del test finale; tale attestato ha inoltre un valore ufficiale essendo un patentino su base volontaria per tutti i proprietari o aspiranti tali, ma di fatto obbligatorio per tutti i conduttori di cani ritenuti “impegnativi” o “a rischio elevato” per l’incolumità della salute pubblica (ai sensi DM26 novembre 2009 e OM agosto 2013)

Il Comune di Senigallia, vista le tante richieste, pervenute non solo dai cittadini ma anche da organi ufficiali quali il servizio veterinario AST, ha deciso di programmare una riedizione periodica del corso, per permettere a tutti gli attuali ed i futuri proprietari di cani di acquisire consapevolezza e conoscenza di questo splendido animale.

Le offerte effettuate dai partecipanti al fine di iscriversi al corso sono state devolute a due associazioni di volontariato “canino” molto attive nel nostro territorio.