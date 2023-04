Transizione tecnologica e riorientamento dei mercati, la Regione stanzia 17,7 milioni Finanziati 347 progetti grazie allo scorrimento delle graduatorie di due bandi

Agevolare la transizione tecnologica e digitale per favorire la competitività delle imprese marchigiane anche sui nuovi mercati internazionali. È l’obiettivo della Regione Marche che ha stanziato ulteriori 17,7 milioni di euro destinati allo scorrimento di due bandi Fesr della precedente programmazione 2014-2020 che avevano avuto un’ottima risposta dal mondo produttivo regionale. Erano 563 le domande di finanziamento pervenute, sovvenzionate solo in parte per la scarsità di risorse disponibili. Attingendo dalla nuova programmazione europea 2021-2027, su indicazione dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini, sarà ora possibile finanziare l’80 per cento delle richieste pervenute, con altri 36 milioni di investimenti garantiti grazie al sostegno della Regione. Lo scorrimento delle graduatorie riguarda i bandi “Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell’organizzazione” e “Azioni per il riorientamento e la diversificazione dei mercati”. Saranno complessivamente 347 i nuovi progetti finanziati: 141 a valere sul primo bando (transizione) e 206 sul secondo (riorientamento).