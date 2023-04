“Olivetti prenda provvedimenti nei confronti di Liverani e Da Ros” Dopo la condanna penale dei due consiglieri di maggioranza senigalliesi

In tre anni di vita dell’amministrazione Olivetti abbiamo assistito e siamo rimasti indignati molte volte di fronte ad esternazioni di vario tipo, a volte sessiste, a volte omofobe, a volte negazioniste e comunque pur sempre offensive e lesive ma soprattutto indecorose per chi ricopre dei ruoli istituzionali.

Tutto sembra scendere nel dimenticatoio in questa città ma, pur non entrando nel merito della questione, non possiamo rimanere in silenzio di fronte all’ennesimo disdicevole fatto, decretato addirittura dal Tribunale di Ancona con tanto di pena e denunciato dalla diretta interessata.

Non a caso si tratta di una donna, accusata pesantemente e diffamata dai signori Liverani e Da Ros, consiglieri comunali che continuano serenamente a svolgere l’incarico nonostante tutto.

Ci auguriamo che ogni cittadino, come la signora Michela Silvestrini a cui va tutta la nostra solidarietà e la stima per il coraggio di aver denunciato, possa svegliarsi dal torpore del dimenticatoio ed intraprendere lo stesso percorso di verità e giustizia: la nostra città non vuole più subire affronti ed umiliazioni, così come non vuole tornare agli onori della cronaca per spiacevoli episodi.

La nostra città merita di essere governata da persone trasparenti, rispettose e responsabili e, come atto di responsabilità, chiediamo al sindaco Olivetti di prendere provvedimenti forti nei confronti dei due consiglieri, in attesa dell’esito degli ulteriori gradi di giudizio.

Vola Senigallia