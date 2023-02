Cena allenamento del Team Cuochi Marche per i Campionati della Cucina Italiana 2023 I commensali hanno apprezzato la qualità e la creatività dei piatti preparati all'insegna del "buono e fatto bene" - FOTO

Il 9 febbraio 2023 all’Istituto Alberghiero IIS Panzini di Senigallia si è svolta la cena di allenamento in preparazione della partecipazione del Team Cuochi Marche ai Campionati Italiani della Cucina Italiana 7° edizione che si svolgeranno alla Fiera di Rimini dal 19 al 22 marzo 2023.

Presenti alla serata il Dirigente dell’istituto Alberghiero Panzini Prof. Alessandro Impoco, la dirigenza di Unione Regionale Cuochi Marche, Daniele Tantucci neo eletto Presidente dell’Associazione Cuochi Ancona, Simone Baleani Consigliere Nazionale Federazione Italiana Cuochi, Luca Santini Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche, professionisti dell’enogastronomia, imprenditori e appassionati di mangiare ‘buono e fatto bene’.

I membri del team hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le loro abilità culinarie e di ricevere preziosi consigli e feedback.

I Campionati della Cucina Italiana rappresentano una grande occasione per i cuochi professionisti di mostrare il loro talento e di competere a livello nazionale. Anche quest’anno diverse sono le categorie in gara. I Ragazzi Speciali, i migliori allievi che provengono dagli istituti alberghieri d’italia, le squadre Cuochi regionali ed i singoli chef.

La cena di allenamento è stata un successo, con i commensali che hanno apprezzato la qualità e la creatività dei piatti preparati dal team. La cena ha anche rappresentato un’occasione per stringere relazioni importanti e per stabilire nuovi contatti nel mondo culinario.

In conclusione, la cena allenamento del Team Cuochi Marche a Senigallia è stata un’importante tappa di avvicinamento ai Campionati della Cucina Italiana e un’occasione per i cuochi di mettere in mostra le loro abilità culinarie. Siamo certi che il team farà una buona figura a Rimini e che rappresenterà con orgoglio la regione delle Marche.

Il menù della serata ispirato da prodotti di stagione e del territorio di Marca:

Amouse bouche: Tortello cacio e pepe, riccio di mare, erbe aromatiche e limone

Starter: Sgombro marinato, baccalà, lumache e cracker all’anice

Main Course: Coniglio ripieno con sapa, finocchietto selvatico e millefoglie di ortaggi

Animella con pecorino di Fossa, rapa rossa e carciofo agli agrumi

Dessert: Armonia di salvia e nocciola, Namelaka al sambuco, Mela rosa dei Sibillini, gel arancia e ibisco

Tortino alla mandorla, finta burrata al mascarpone, senape

Gelato ai paccasassi, juzu, sabbia di riso e mais.

I vini offerti dall’Azienda Agricola Biologica Tenute Pieralisi di Maiolati Spontini

Gli Chef: Massimiliano Mandozzi, Paolo Paciaroni, Walter Borsini, Stefano Berardinelli, Giacomo Santini, Gianmarco Di Girolami, Marjus Tafa, Boccio Alessandro, Tonti Alessio

Gli Chef Pasticceri: Sergio Vitaloni, Rebecca Di Palma

Campionati della Cucina Italiana 2023

VII edizione della competizione organizzata dalla Federazione italiana cuochi

Dal 19 al 22 febbraio 2023 avrà luogo la 7° edizione dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs.

Tante le novità ed i contest previsti in questa edizione che rappresenta una straordinaria vetrina culinaria nel panorama della cucina italiana e internazionale.