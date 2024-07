Si sposta a Corinaldo il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia 2024 Domenica 28 luglio alle 21.15 al Santuario di Santa Maria Goretti concerto del giovanissimo Matteo Varagnolo

Dopo il recital di Olimpio Medori a Senigallia il FOI si sposta a Corinaldo presso il Santuario di Santa Maria Goretti dove è custodito il pregiato organo costruito da Gaetano Callido nel 1767, opus 35, e restaurato nel 1987 dalla Ditta Fratelli Ruffatti di Padova.

Passeremo dunque ad ascoltare sonorità lontane nel tempo che ben si addicono al repertorio approntato dal giovanissimo Matteo Varagnolo che si esibirà domenica 28 luglio alle ore 21.15.

Nello scorso concerto, il Maestro Medori ha presentato un’interpretazione originale delle opere di Buxtehude, di Scarlatti e di Bach in un crescendo timbrico che ha esplorato numerose combinazioni di registri, dalle più intime sonorità a quelle più sgargianti, in cui il pubblico, come sempre numeroso ed interessato, ha potuto assaporare le potenzialità espressive dell’organo Pinchi della chiesa del Portone di Senigallia.

Domenica 28 luglio a Corinaldo, primo appuntamento fuori Senigallia, Matteo Varagnolo terrà un concerto dal titolo “Intrecci musicali tra Venezia e Vienna”: musiche di Frescobaldi dai “Fiori Musicali” Bergamasca, Froberger (“Toccata sesta da sonarsi alla levatione”), Kerll (“Capriccio sopra il cucu”), Muffat (“Toccata duodecima” da “Apparatus musicus organisticus”), Bach con il “Concerto in Fa BWV 978 Allegro-Largo-Allegro” dal “Concerto in Sol RV 310 per violino, archi e b.c.” di Antonio Vivaldi, Mozart (“Andante in Fa KV 616”), Valeri (“Sonata VI Siciliana”, dalle “Dodici sonate per organo, op. 1”) e infine il senigalliese Giovanni Morandi con “Introduzione, tema con variazioni e finale in Fa”.

Varagnolo ha appena 22 anni: veneto, ha iniziato gli studi di organo a 13 anni ed attualmente frequenta il Master di organo concertistico presso “l’Università per la musica e le arti interpretative di Vienna”.

Ha già una lunga esperienza dal vivo, avendo partecipato a rassegne musicali come solista e accompagnatore, anche all’estero.

Tra queste si segnalano l'”AsiagoFestival”, il “Festival Organistico Internazionale Città dei Treviso e della Marca Trevigiana”, il “Cuneo Organ Festival”, “Organi storici in Cadore”.

Nel 2019 ha ottenuto il primo posto al “Concorso organistico internazionale Fondazione Friuli”, nella categoria A, mentre più recentemente, nel 2021, si è aggiudicato il primato nella seconda edizione del “Concorso Organistico Internazionale Fiorella Benetti-Brazzale – Città di Vicenza”.

L’ingresso è come sempre gratuito.

La Fondazione Leopoldo Uccellini, organizzatrice del Foi 2024, intende ringraziare tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione: la Diocesi di Senigallia, l’ArciDiocesi di Ancona, la Regione Marche, il Banco Marchigiano, la Clementoni SPA, Fratelli Lucesole Traslochi, Pallotti Atelier Organario, etichetta discografica Tactus oltre ai Comuni di Senigallia (capofila), Ancona, Belvedere Ostrense, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto.

Informazioni e programma completo su foisenigallia.it.

Informazioni sulla Fondazione Leopoldo Uccellini: www.fondazioneleopoldouccellini.org.