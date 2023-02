“L’albero in città ci salverà!” Mercoledì 8 febbraio alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia un forum sul tema con il prof. Passerini dell'UNIVPM

Presso la Biblioteca Antonelliana di Senigallia mercoledì 8 febbraio dalle h.16.30, si terrà un forum sul tema degli alberi in città. Tutti i cittadini interessati sono invitati.

Il prof. Passerini dell’Università Politecnica delle Marche illustrerà uno studio scientifico sull’innalzamento delle temperature nelle vie e nelle case, in seguito agli abbattimenti degli alberi ad alto fusto. Le città stanno soffocando, i livelli di CO2 aumentano ogni anno, l’unico essere vivente che ci tende una mano per liberarcene è l’albero.

L’albero rilascia grandi quantità di ossigeno, immagazzina la CO2 nel proprio tronco, crea un microclima con notevole abbassamento di temperatura in casa e all’aperto, dona bellezza alle vie, offre riparo a tanti esseri viventi e se tutto questo non bastasse per decidere di preservare il più possibile gli alberi adulti che già esistono in città, allora pensiamo alla spesa che ricade sui cittadini!

Forse coloro che dichiarano di voler eliminare gli alberi in città non hanno pensato all’elevato costo che questo gesto comporterebbe. I pini adulti (che ai cittadini) hanno un valore tra 10.000 Euro e 40.000 Euro l’uno, dichiarano docenti universitari: un patrimonio! Anche l’abbattimento costa molto (1.000 Euro circa l’uno). Le nuove piante anche se minuscole (diametro 5 cm) comportano una spesa.

I nuovi impianti vanno irrigati altrimenti rischiano di morire: ma è possibile prevedere impianti di irrigazione per centinaia di metri? E ci sarà acqua a sufficienza in estate? Si è pensato che chi ora non è dotato di un impianto di aria condizionata sarà costretto ad installarlo, perché con temperature estive sopra i 30° – 32° i muri delle case si surriscaldano e rilasciano il calore anche durante la notte? Ogni famiglia pagherà per condizionatore e montaggio almeno 1.000 Euro. Questa spesa oltre ai circa 500 Euro di elettricità per due mesi (calcolo basato sul consumo medio al costo attuale dell’energia elettrica) peserà immediatamente sulle tasche degli abitanti delle vie le cui abitazioni ora sono rinfrescate gratis dagli alberi, in più aumenta la CO2.

Tutti gli abitanti (compresi anziani e persone con problemi di salute) possono permettersi queste spese? Rendiamoci conto che non avremo l’ombra dei nuovi alberi per diversi anni e i fondi PNRR possono essere utilizzati purché “non si rechino danni all’ambiente”, quindi utilizziamoli in modo appropriato!

Le strade ovviamente vanno sistemate, gli alberi pericolosi eliminati ma non per forza dobbiamo privarci anche di tutti gli alberi sani e preziosi. L’albero ci chiede solo un’adeguata manutenzione e in cambio ci fa respirare, ci migliora la qualità della vita e ci aiuta anche a risparmiare. Alberi in città? Certo!

da Silvia Gervasi