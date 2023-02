A Senigallia la presentazione del libro di Paolo Mirti "Il campione e la bambina"

159 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 4 febbraio p.v., alle ore 17, presso l’auditorium San Rocco, ultimo appuntamento delle iniziative organizzate per il Giorno della Memoria 2023 con la presentazione del libro “Il campione e la bambina” di Paolo Mirti.

L’autore ne parlerà con il giornalista Matteo Massi e l’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Club ‘Amici della bici’ di Senigallia, conclude il calendario promosso dal Comitato ‘Giorno della Memoria’ (composto da Comune di Senigallia, Scuola di Pace, Comunità ebraica e Diocesi di Senigallia), con il patrocinio del Consiglio Regionale -Assemblea Legislativa delle Marche, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini.

Il campione è un famoso ciclista, si chiama Gino Bartali e, nascondendo nel sellino della sua bicicletta documenti falsi, diventa il postino degli ebrei. La bambina è Lea, una tredicenne ebrea costretta a inventarsi un’altra identità per sfuggire ai campi di concentramento, mentre le leggi razziali diventano ogni giorno più minacciose. Tra il 1943 e il 1944 i loro destini si intrecciano: entrambi dovranno lottare per rimanere in sella anche quando la salita si fa più dura. Età di lettura: da 8 anni.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla testimonianza di Luigi Severi, tra i fondatori del Club ‘Amici della bici’ di Senigallia, giornalista sportivo.