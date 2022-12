L’Istituto Marchetti e la regola del parallelogramma Le ragioni delle scelte di Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti e l'invito al concerto di Natale del 17 dicembre

A scuola i docenti raccontano agli alunni che la Scienza serve per comprendere i fenomeni naturali e aiuta a sviluppare un pensiero logico per risolvere i problemi. Non sempre vengono creduti sul momento, ma poi sicuramente nel corso della loro vita gli studenti avranno modo di verificare quanto quell’insegnamento sia vero.

La regola del parallelogramma si applica in fisica per trovare la risultante quando due forze che hanno direzione diversa agiscono sullo stesso punto di applicazione. In pratica se una forza tira verso destra e un’altra verso sinistra, la risultante è una forza che equivale alla diagonale del parallelogramma costruito sulle due forze iniziali e che tiene conto delle loro intensità e direzione.

“Sabato sì” e “sabato no” sono state le due forze applicate all’IC Marchetti da recenti lettere scritte da alcuni genitori con visioni opposte sull’argomento. Queste posizioni sono state oggetto di valutazione seria e argomentata da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relativamente a dati storici, vantaggi e vincoli.

La proposta del tempo scuola per il prossimo anno scolastico 2023-2024 è dunque il frutto di una seria azione di analisi che ha visto operare in modo coordinato, unito e democratico gli organi collegiali che hanno competenza deliberante.

La scelta che è stata fatta equivale ad aver costruito la diagonale del parallelogramma e ad aver delineato una strada da percorrere insieme nel prossimo futuro, in cui l’offerta del tempo scuola e l’offerta formativa siano sempre meglio rispondenti ai bisogni didattici degli alunni, alle scelte prevalenti delle famiglie e alla imprescindibile necessità di efficienza nella gestione del personale e di risparmio energetico.

In questo breve periodo di direzione dell’Istituto Comprensivo Marchetti ho avuto modo di apprezzare la solidità professionale dei docenti e il contributo dei genitori del Consiglio d’Istituto che, insieme, hanno sempre condotto a determinazioni serie e motivate.

L’Istituto Comprensivo Marchetti, attento al momento storico che stiamo vivendo, continua con rinnovato impegno a perseguire l’obiettivo di educare i giovani di tutti gli ordini scolastici ai valori del confronto democratico, alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, alla formazione di cittadini consapevoli e pertanto la scelta operata dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti si inserisce perfettamente in questa missione educativa.

L’augurio è che le forze contrastanti possano apprezzare il lavoro che stiamo svolgendo e scelgano la diagonale, ossia la decisione condivisa e approvata democraticamente a larga maggioranza.

L’Istituto Comprensivo Marchetti attende tutti gli interessati agli “Open day”, dove saranno guidati alla scoperta dei curati ambienti di apprendimento e delle interessanti proposte didattiche. Sul sito istituzionale https://icmarchettisenigallia.edu.it/ si trovano la locandina con il calendario delle scuole aperte e i PTOF sintetici dei singoli plessi dell’Istituto.

Si coglie l’occasione per ricordare l’evento di sabato prossimo 17 dicembre, alle ore 18:00 in piazza Garibaldi, dove 260 alunni, guidati dai docenti dell’Indirizzo Musicale Marchetti, augureranno con suoni e canti un sereno Natale a tutta la cittadinanza. Potete sostenere l’iniziativa “Concerto di Natale” contribuendo alla raccolta fondi sulla piattaforma Idearium del Ministero dell’Istruzione https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/83455/dettaglio

La Dirigente Scolastica dell’IC Marchetti Senigallia, prof.ssa Paola Filipponi