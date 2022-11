Domenica 13 novembre l’associazione Confluenze propone un’escursione a Jesi e Montecarotto Saranno visitati in giornata il Parco Naturale del Trabocco, la Riserva di Ripa Bianca e il Museo della Mail Art

Giornata in territori a noi prossimi, per una tripla destinazione. Al mattino saremo al suggestivo Parco naturale e mulino del Trabocco, una novità nel panorama naturalistico della nostra provincia particolarmente affascinante in questa stagione, poi visiteremo il Museo della Mail Art a Montecarotto (aperto per noi). Pranzo al Circolo Cittadino di Jesi con il seguente menu: bis di primi con pasta alla gricia e pasta Re di Napoli, a seguire assaggi di contorni con verdure fritte pastellate e grigliate, patate arrosto, erbe cotte, carciofi; semifreddo al torrone, vino, acqua e caffè.

Nel pomeriggio visita alla Riserva naturale Regionale di Ripa Bianca di Jesi una delle più importanti zone umide delle Marche che ospita circa 150 specie di uccelli, alcune delle quali sono vere e proprie emergenze naturalistiche della regione. Anche qui si ripeterà lo straordinario spettacolo del foliage autunnale.

Ritrovi: Senigallia presso il Parcheggio tra A14 e vigili del fuoco ore 8; Parco naturale del trabocco ore 9

Punti di interesse: Boschi, arte, centri storici, oasi naturalistica WWF, Enogastronomia.

Fine attività: ore 18.00 ca.

Escursione del mattino: Lunghezza: 4 km, percorso ad anello. Dislivello: 165 m circa. Difficoltà: turistico/escursionistico. Tempo di percorrenza due ore. Punti acqua lungo il percorso: assenti. Visita al Museo 30’. Escursione del pomeriggio: Lunghezza: 0,5 km. Difficoltà: turistico. Punti acqua lungo il percorso: presenti

Quota escursioni: 7€ soci di Confluenze e minori di 14 anni, 10€ non soci. Guida; Giosuè Badiali;

Quota pranzo: 18 €. Info e prenotazioni entro sabato 12 alle 12 al 331 5868337

Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, maglietta traspirante, maglione o pile, giacca, cappello con visiera, cappello di lana o pile, borraccia con acqua 1,5 litri, kway o mantella antipioggia, cioccolata, snack, frutta secca. Si consigliano un ricambio completo da tenere in auto, bastoncini, binocolo e macchina fotografica.