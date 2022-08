Ventimilarighesottoimari in giallo, il programma di lunedì 22 agosto Previsti due appuntamenti con Massimo Carloni (ore 18.30) e Alessandro Robecchi (ore 21.30)

Lunedì 22 agosto è in programma la terza giornata di Ventimilarighesottoimari in giallo, il festival del noir e del giallo civile di Senigallia organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare.

Alle ore 18,30 nei giardini della scuola Pascoli prosegue il ciclo di incontri curato dalla Fondazione Rosellini ed affidato ai massimi esperti del settore per raccontare la storia del giallo italiano che ha da poco compiuto novanta anni.

Sul palco questa volta ci sarà Massimo Carloni che parlerà della produzione letteraria del genere giallo nel trentennio che va dal 1961 al 1990. Proprio in quel periodo, grazie anche a romanzi d’indagine di grande qualità come “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, il giallo italiano mostrò alcuni dei suoi tratti caratteristici, a cominciare dal robusto ancoraggio alla realtà socio-politica del paese. Agli albori degli anni sessanta si notano segnali importanti di questa vitalità anche in tv (con il tenente Sheridan di Casacci e Ciambricco) ed al cinema (con i gialli politici di Rosi, Petri e Damiani). Massimo Carloni è autore di un testo fondamentale per gli appassionati del genere: L’Italia in giallo pubblicato nel 1994.

A seguire, subito dopo la conclusione dell’intervento del relatore, gli spettatori potranno spostarsi nella vicina Galleria Expo Ex dove Massimo Carloni condurrà una visita guidata gratuita all’interno della mostra “90 anni del giallo italiano” allestita in quello spazio e curata dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Protagonista dell’appuntamento serale (ore 21,30 giardini Scuola Pascoli) sarà invece Alessandro Robecchi, giornalista, autore in tv e radio (figura tra gli autori degli spettacoli di Maurizio Crozza) e scrittore di successo grazie agli otto romanzi ambientati a Milano che vedono come protagonista Carlo Monterossi, l’ultimo dei quali, “Una piccola questione di cuore”, è stato pubblicato lo scorso marzo. Proprio a questi romanzi gialli è dedicata la serie televisiva molto apprezzata apparsa sul piccolo schermo lo scorso inverno con l’attore Fabrizio Bentivoglio nei panni di Carlo Monterossi. Nell’incontro di Senigallia Alessandro Robecchi, intervistato dalla giornalista del TG Marche Barbara Marini, parlerà della sua grande ammirazione per lo scrittore americano Raymond Chandler al quale lo legano comuni scelte stilistiche: dalla ricerca di modelli narrativi molto diversi dal giallo tradizionale fino alla volontà di costruire storie intimamente legate ad una città precisa ed a luoghi reali.

L’incontro con Robecchi verrà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/VentimilaRigheSottoiMariOfficial , sul canale you tube e sul sito www.ventimilarighesottoimari.it.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno presso il teatro La Fenice.

Presso la Galleria Expo Ex è possibile visitare la mostra curata dalla Fondazione Rosellini: 90 anni di Giallo Italiano che ripercorre le tappe di questo fenomeno editoriale, esponendo libri rari ed illustrazioni originali. La mostra, ad ingresso gratuito, è aperta dalle ore 19,00 alle ore 22,30.

Tutti gli incontri del festival del giallo, che proseguiranno fino al 25 agosto, sono ad ingresso gratuito. Per informazioni ed approfondimenti www.ventimilarighesottoimari.it.