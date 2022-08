Successo per la Cena di mezza estate presso il centro elioterapico gestito da Uisp Presenti gli organizzatori e i partecipanti (nonché i loro familiari) del progetto "Balneabile"

Una informale serata di festa alla presenza delle istituzioni, in veste informale a loro volta: tale è stata, al centro Elioterapico, bagno n° 102 Solaria, a Senigallia, gestito dal Comitato territoriale Uisp di Jesi, la tradizionale “cena di mezza estate” che ha coinvolto gli organizzatori, e i partecipanti, e i loro familiari, del progetto “Balneabile”, alla sua seconda edizione in questo 2022. Un progetto che dà linfa all’idea di Bagno Sociale cui la Uisp di Jesi ha vocato l’attività dello stabilimento.

Invitate a presenziare al “white party” in spiaggia le due amministrazioni comunali e i due Enti erogatori di servizi nei rispettivi Ambiti sociali territoriali di Jesi e Senigallia: c’erano così le due assessore, Cinzia Petetta ai servizi sociali del Comune di Senigallia e Emanuela Marguccio all’istruzione e la formazione del Comune di Jesi; in rappresentanza dell’Asp Ambito IX della Vallesina la Presidente Gianfranca Schiavoni, il Direttore Franco Pesaresi e le assistenti sociali Nora Bianchi e Gloria Romagnoli. Ha mandato i suoi saluti il dottor Maurizio Mandolini, referente Cogesco per l’Ambito della Valmisa.

«Ci tenevamo ad averli con noi ed è stato un vero piacere che fossero presenti – dice il presidente del Comitato territoriale Uisp di Jesi, Stefano Squadroni – mi ha fatto altresì piacere evidenziare come Balneabile, avviato come sperimentazione un anno fa, sia oggi un progetto che si autofinanzia e che funziona, perché c’è l’entusiasmo di chi lo ha messo in piedi e di chi partecipa. Siamo passati da nove famiglie ad una ventina attive. Una realtà che abbiamo costruito insieme e che ci interessa sviluppare anche con i suggerimenti delle istituzioni, confidando che possa essere d’esempio per altre idee». Nessun discorso ufficiale ma solo il piacere di stare insieme in una serata in riva al mare. «Dopo un anno di pandemia e restrizioni, seguito alla prima edizione, ci siamo trovati lo scorso giugno come se non ci fossimo mai persi» rimarca Squadroni, affiancato dal responsabile di Balneabile, Pietro Carbone, e dalla segretaria generale Uisp Ilaria Burattini.

“Balneabile” accoglie minori con disabilità e i loro accompagnatori, coinvolgendoli in attività ricreative, ludiche e motorie. Il tutto nelle modalità più appropriate per ciascuno e ciascuna e adattate al singolo partecipante, così da favorirne la socializzazione in una dimensione di gioco. Il Bagno Sociale Uisp è il frutto e l’ampliamento del progetto “Balneabile”.

Ogni settimana il bagno n° 102 Solaria a Senigallia sarà in grado di ospitare 200 bambini, 80 famiglie a basso reddito, 80 over 60 e 20 famiglie dell’iniziativa “Balneabile”. Partner delle iniziative, l’Asp Ambito IX di Jesi e Vallesina, Cogesco, Cooss Marche e il Baskin Senigallia – Società sportiva Senigallia Basket 2020.