E’ scomparso Leonardo Bruni, pediatra e importante figura culturale di Senigallia Aveva 87 anni. tra i suoi avi Girolamo Simoncelli e Aroldo Belardi

Senigallia perde un’importante figura del mondo professionale, culturale e civile.

È mancato venerdì 15 luglio 2022, all’età di 87 anni, il dr. Leonardo Bruni, pediatra, già in forza presso l’Ospedale civico, vivace promotore della realtà cittadina.

Era nato il 10 agosto 1935 nella città adriatica. Personalità poliedrica e simpatica, lascia la moglie Elvira Collina, nota artista e ceramista, i figli Giovanna, Aroldo e Giulio e sei nipoti. Sue grandi passioni erano la montagna (è stato il fondatore dell’associazione “Gli amici della montagna” e della sezione locale del CAI, nata come sotto-sezione di Ancona), il mare, la cucina e l’impegno storico-culturale che lo ha visto presidente delle sezioni senigalliesi dell’Archeoclub e dell’Associazione Mazziniana Italiana.

Il dr. Bruni è stato anche socio dell’associazione marchigiana “Le Cento Città”, con sede in Ancona, e, a Senigallia, del Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero e Azione” e dell’Associazione di Storia Contemporanea, contribuendo ad avvicinare alla ricca storia senigalliese le ultime generazioni.

La passione per la storia era scritta nella vicenda familiare: tra i suoi avi si contano Girolamo Simoncelli, patriota e leader della Repubblica romana del 1849, Raffaele Castelli, internazionalista e consigliere comunale nella seconda metà dell’Ottocento, l’armaiolo e ortopedico Abelardo, suo bisnonno, che aveva seguito Garibaldi, indossando la camicia rossa, nella campagna dell’Agro romano (1867); suo nonno per linea materna era, invece, Aroldo Belardi (padre di sua madre Giulia), il secondo sindaco repubblicano di Senigallia (1910-1922), professore e preside, un esponente che aveva educato diverse generazioni di concittadini e, tra i nomi illustri, aveva avuto come alunni Giuseppe Chiostergi e Sergio Anselmi.

Il dr. Bruni aveva organizzato in città convegni e giornate di studi, convocando storici e studiosi di vaglia: memorabile il convegno, tenutosi il 7 ottobre 2000, in un frangente storico particolare, intitolato “Pio IX e il Risorgimento”, i cui atti erano stati pubblicati nel 2001 per cura de “il pensiero mazziniano” e con cui era stata intrapresa una feconda stagione di studi storici per rileggere la storia nazionale e locale alla luce delle matrici mazziniane e democratiche.

Del dr. Bruni si contano diverse pubblicazioni: alla divulgazione storica aveva dedicato la “Cronistoria del movimento operaio e proletario in Italia” (2007) e “Del socialismo” (2010); sul versante gastronomico aveva pubblicato, tra l’altro, i saggi “I magnifici sette brodetti marchigiani” e “I formaggi nelle Marche” sulla rivista “Le Cento Città”, rispettivamente nel 2010 e nel 2013, e i libri “Le Marche. Ricette raccontate”, nel 1999, e “Il porco nelle Marche (La gloriosa vittima!): ricette e segreti per cucinare il porco nelle Marche”, nel 2007. Con lui se ne va un altro pezzo della nostra storia. Leonardo Bruni sarà ricordato sabato 23 luglio nella messa delle 9.00 presso la chiesa di S. Maria della Neve (Portone).

da

A.M.I.-Centro Cooperativo Mazziniano – Senigallia