Veronica Crognaletti al vertice di Rotaract Senigallia Sucede ad Angelica Badioli

116 Letture Associazioni

Giovedì 30 giugno presso la splendida cornice di Villa Maremonti, in occasione del passaggio del martelletto del Rotary Club Senigallia tra il dott. Mario Massacesi ed il dott. Giovanni Consalvo Traina, è avvenuta la cerimonia per il passaggio delle consegne del Rotaract Club di Senigallia: il passaggio del collare è avvenuto tra Angelica Badioli e Veronica Crognaletti.



La Presidente uscente Angelica Badioli ha ringraziato tutti i soci e soci-amici del Club ed il Presidente del Rotary Mario Massacesi, che durante l’anno ha dato piena fiducia al Club, coinvolgendolo nell’organizzazione di service e caminetti. “L’anno che si è appena concluso è stato portato avanti in maniera sinergica grazie alla collaborazione con il Rotary Club Senigallia. In particolare il service di prevenzione primaria dell’ambliopia ci ha permesso di contribuire attivamente all’aiuto della comunità cittadina.”

Tra i service svolti durante l’anno rotaractiano 2021/2022, la sensibilizzazione all’adozione dei desideri di bambini gravemente malati per donare loro speranza e pensieri positivi, la collaborazione con la Fidapa BPW sezione di Senigallia ad un evento contro gli stereotipi di genere, l’intervista ai medici, gli infermieri ed il personale sanitario impegnato in prima linea contro il COVID-19, la consegna delle Uova di Pasqua solidali a favore del Progetto Noemi e la consegna dei giochi usati ma in buono stato all’Ospedale di Pediatria dell’Ospedale di Senigallia.

Angelica Badioli ha voluto anche sottolineare l’importanza del riconoscimento ottenuto agli ERIC Awards, conquistando il secondo posto nella categoria “Rotary and Rotaract Collaboration Awards 2022″ con il progetto “Visual Prevention – Progetto Ambliopia”.

“Questo anno il nostro Club è cresciuto molto, abbiamo avuto modo di affrontare nuove sfide a livello cittadino, a livello Distrettuale ed anche a livello internazionale” afferma la neo Presidente Veronica Crognaletti. “Con la guida di Angelica ci siamo candidati per ospitare l’evento M2R del Rotaract Mediterranean M2R, che si terrà a Senigallia dal 15 al 18 di settembre 2022. Per la prima volta il Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) ospiterà un evento internazionale al quale prenderanno parte circa 160 Rotaractiani provenienti da 18 Paesi, 35 Distretti e 963 Club. Come ogni anno, inoltre, il Programma sarà molto ricco, tra attività di supporto e sostegno alla cittadinanza e campagne di sensibilizzazione; per questo ci tengo a ringraziare ogni socio del nostro Club, perché è grazie alla collaborazione di ognuno che stiamo diventando una squadra che fa della passione per il Rotaract lo spirito guida per servire al di sopra di ogni interesse personale”.

La squadra per il nuovo anno è così composta: Veronica Crognaletti (Presidente), Angelica Badioli (Past President e Vicepresidente), Francesco Molinelli (Segretario), Matilde Massi (Prefetto), Alessandro De Carlo (Prefetto), Lorenzo Verdini (Tesoriere), Agnese Mazza (Social Media Manager), Domitilla Giuliani (Consigliere), Simone Manoni, Alessia Tonnini, Boris Falcinelli, Vanessa Cerigioni e Riccardo Di Re.

Certi che l’interrelazione e lo spirito di collaborazione che contraddistingue Rotary, Rotaract ed Interact nella nostra città porterà alla realizzazione di grandi progetti, cogliamo l’occasione per ringraziare per l’anno appena concluso il Presidente del Rotary Club Senigallia A.R. 2021/2022 – Mario Massacesi – la Presidente della Commissione Azione Giovani ed Assistente del Governatore Gioacchino Minelli A.R. 2021/2022 – Gianna Prapotnich – ed il Delegato Rotary per il Rotaract – Mauro Bigelli. Facciamo i nostri migliori auguri per un fantastico anno sociale 2022/2023 al Presidente del Rotary – Giovanni Consalvo Traina – all’Assistente del Governatore Paolo Giorgio Signore – Rossana Berardi – al Presidente della Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Senigallia e Direttore Esecutivo della Commissione Distrettuale RF – Remo Morpurgo – alla Presidente della Commissione Distrettuale Alumni – Gianna Prapotnich – al Presidente della Commissione Azione Giovani – Massimiliano Belli – al Delegato Rotary per il Rotaract – Mauro Bigelli – al Delegato Zona Marche – Angelica Badioli – al Presidente Interact – Vittorio Vissani – e al neo-eletto Rappresentante Distrettuale Interact – Leonardo Tamburi.