Luca Santarelli: “Sistema sanitario troppo fragile nelle Marche, va rimodulato” Mozione del capogruppo Rinasci Marche. Giunta regionale si impegni in concreto: rafforzare sanità per far fronte a bisogni

Promuovere, in tempi brevi, una rimodulazione del servizio sanitario regionale, con l’intento di rafforzarlo per far fronte ai crescenti bisogni della popolazione marchigiana. E’ quanto chiede alla Giunta regionale con una mozione il capogruppo di Rinasci Marche Luca Santarelli.