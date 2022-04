Elezioni RSU del Comune di Senigallia: riconferma per UGL Funzioni e Polizia Locali Simonetta Romagnoli tra gli eletti. "Punto di partenza per un sindacato del fare. Ecco nostre priorità"

L’UGL Funzioni e Polizia Locali viene riconfermata alle elezioni RSU del Comune di Senigallia. Il nostro impegno ma soprattutto “originalità” è stata apprezzata e confermata.

A sigillare il successo, una donna di alto profilo e professionalità a cui riconosciamo le doti, Simonetta Romagnoli.

Per noi è un punto di partenza e non di arrivo, un Sindacato del “fare” e come ci piace definirci “l’altro Sindacato”. Tra le nostre priorità, segnalate dai lavoratori, troviamo: lavoro agile, sburocratizzazione/informatizzazione e per il settore Polizia Locale trasferimento della sede attuale, infine, l’applicazione del nuovo contratto e i relativi aumenti stipendiali.

Da Marino Vincenzo

Segretario Regionale UGL Autonomie e Polizie Locali Marche