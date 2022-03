A Senigallia Fratelli d’Italia conferisce il premio Eccellenza Donna Marche 2022 Patrizia Guerra e la sua lotta contro il bullismo sono il simbolo scelto per rappresentare il coraggio e il merito femminile

In occasione della giornata internazionale della donna, Fratelli d’Italia ha conferito a Patrizia Guerra, una mamma che porta avanti la battaglia contro il bullismo, il premio Eccellenza Donna Marche 2022.

L’incontro tenutosi a Senigallia nella mattinata di giovedì 10 marzo è stato infatti intitolato “Eccellenza Donna. Passione, Merito, Coraggio”, con riferimento alla centralità del ruolo femminile in ogni ambito della società.

Nell’introdurre la premiazione, la responsabile del dipartimento Tutela Vittime FdI Regione Marche Sandra Amato, ha voluto ricordare tutte le donne ucraine che stanno difendendo la loro patria e soprattutto i loro figli come simbolo di forza e coraggio.

In questa occasione si è voluta celebrare l’audacia di tutte quelle madri che lottano e proteggono i loro i figli da un fenomeno diverso da quello della guerra, ma a suo modo altamente distruttivo, ovvero quello del bullismo.

Ad intervenire nel dibattito, anche il consigliere regionale Carlo Ciccioli, il quale ha voluto ribadire ed esprimere la sua posizione in merito alle cause dei comportamenti problematici in età adolescenziale, con riferimento ai ruoli genitoriali “La funzione materna è più ampia, in quanto vi è maggiore contatto, maggiore continuità, ma il ruolo paterno è altrettanto importante perchè ha il compito di normare e trasmettere un’educazione ai figli. Nel mio ruolo da psichiatra ho notato che, facendo una casistica, le persone nelle quali si riscontrano problematiche, non hanno avuto una figura normativa in casa.”

Il fenomeno del bullismo entra nelle case di miglialia di famiglie ogni anno e Fratelli d’Italia ha voluto ricordare la storia di Patrizia Guerra come esempio di coraggio materno e di lotta contro questa forma di violenza. La sua vicenda, come ha raccontanto Patrizia, è iniziata nel 2019, con il primo caso di violenza ai danni del figlio per mano di un gruppo di giovani. Nel 2021 il ragazzo è stato vittima di un secondo caso di bullismo, aggredito all’interno di un bagno pubblico, a seguito del quale ha riportato varie lesioni fisiche. Patrizia Guerra ha poi riferito di un ultimo pestaggio subìto, durante il quale anche questa volta il ragazzo è stato accerchiato e pestato dal branco.

La battaglia che Patrizia Guerra sta portando avanti a seguito di queste vicende personali, non è soltato una battaglia legale, ma è un percoso che sta coinvolgendo con vari progetti le scuole e tutti coloro che sono vittime di soprusi ed è per questo che Fratelli d’Italia ha deciso di conferirle il premio Eccellenza Donna Marche 2022.