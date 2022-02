Le Marche augurano buon mandato a Sergio Mattarella Dino Latini: "buon lavoro"

“Un nuovo settennato per Sergio Mattarella. A nome dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche un caloroso augurio di buon lavoro per la Patria, per le sue istituzioni e per tutti gli italiani.”