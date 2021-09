Senigallia, inizio anno scolastico: Bello in visita all’Istituto Alberghiero Panzini "L’inizio di un nuovo anno scolastico ha rappresentato e rappresenta sempre un momento importante e di buoni auspici per la comunità intera"

203 Letture Politica

Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Bello, in visita la mattina di lunedì 13 settembre all’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia per portare il suo saluto e quello dell’istituzione Consiglio agli studenti, ai docenti, alle famiglie e al personale non docente, collegati on line su alcuni canali social della scuola, e per uno scambio di opinioni con il Dirigente scolastico dell’Istituto, Alessandro Impoco.



Il Panzini ha anticipato di due giorni l’apertura del nuovo anno scolastico rispetto a quello ufficiale previsto per mercoledì 15 settembre. Un avvio “a distanza” voluto dal “preside” dell’Istituto, che ha promosso un primo giorno di scuola “singolare e innovativo”, con la presentazione del nuovo anno scolastico attraverso due ore on line di didattica digitale integrata, in cui è stato presentato il piano di avvio in sicurezza e quello per la socializzazione 2021/2022.

“La pandemia ci ha fatto cambiare abitudini – ha esordito il Presidente del Consiglio – presentandoci modi diversi e alternativi per affrontare iniziative e progetti di vita, di lavoro, familiari e di comunità. Anche il mondo della scuola ha dovuto aggiornarsi, diversificare ed implementare le proprie offerte formative, riorganizzandone in parte i servizi, pur rispettando la tradizione e i valori del nostro modello formativo.”

“L’inizio di un nuovo anno scolastico – ha aggiunto il Presidente Bello – ha rappresentato e rappresenta sempre un momento importante e di buoni auspici per la comunità intera. Studenti, famiglie, docenti e personale non docente, ma anche istituzioni pubbliche, sono chiamati, ciascuno per il proprio ruolo, ad un compito straordinario: investire nell’istruzione. Anche se questo nuovo inizio sarà diverso da quello precedente, perché ci metterà ancora di fronte a nuove sfide e responsabilità, credo che alla fine saremo in grado di affrontarle sempre con cura, entusiasmo e impegno.”

“La formazione e l’apprendimento – ha concluso – sono due ingredienti importanti per la crescita della comunità e dell’individuo, e la scuola rappresenta il luogo ideale della loro evoluzione. L’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia rappresenta, in tutto ciò, un’eccellenza importante, in Italia e in Europa, che sostiene e prepara i nostri giovani in settori strategici dell’economia del territorio, di quella nazionale ed internazionale. A Voi tutti un buon inizio.”