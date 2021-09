“Minacce di morte da un no vax a Mangialardi, ora basta” Pd Senigallia auspica condanna "da parte di tutto il mondo politico"

Il Partito Democratico di Senigallia esprime la propria solidarietà a Maurizio Mangialardi, oggetto di una minaccia di morte su Instagram da parte di un utente no-vax.

Ormai è assodata un’escalation di intimidazioni che sfociano anche nella violenza in tutto il Paese contro chi si è impegnato negli anni a sostegno della scienza e delle vaccinazioni, come ad esempio il nostro Capogruppo in Consiglio regionale.

Per questi motivi, non è più tollerabile chi continua ad esacerbare il clima politico e civile con frasi shock, manifesti e post sui social.

Auspichiamo una condanna da parte di tutto il mondo politico su questi fatti, senza eccezione alcuna. Non si possono più tenere posizioni ambigue o di giustificazione per tali opinioni, rischiose per l’intera comunità e per la tenuta della coesione sociale.