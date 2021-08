A Senigallia i funerali di Diego Cingolani L'ex primario di Rianimazione si è spento a 68 anni in Trentino Alto Adige

Oggi, mercoledì 25 agosto, alle ore 16.30 alla cattedrale del Duomo di piazza Garibaldi, i funerali del medico Diego Cingolani.



Cingolani si è spento sabato scorso, 21 agosto, in Trentino Alto Adige, dove si trovava in vacanza, dopo essere rimasto vittima di una caduta: aveva 68 anni.

Il medico era stato a lungo primario di Rianimazione dell’ospedale di Senigallia, dove aveva lavorato per circa 40 anni fino al pensionamento, avvenuto nel 2019.

Unanime il cordoglio in città, anche da parte della politica, per la prematura scomparsa del dottore, assai stimato per professionalità e umanità.