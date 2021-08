“Coronavirus, come è cominciato tutto?” A Senigallia la presentazione di un libro inchiesta

In mezzo ad un dibattito sempre più rovente sui mezzi di cura e sulle modalità di uscita dall’emergenza può capitare di perdere di vista una delle domande fondamentali da porsi: “come è cominciato tutto ?”.

Per comprendere meglio il punto di partenza che ci ha portato a vivere in questi tempi travagliati, il giornalista Franco Fracassi questo fine settimana sarà nelle Marche per presentare il suo libro “I misteri di Wuhan”. Attraverso il metodo di lavoro rigoroso proprio del giornalismo d’inchiesta, basato sull’indagine sul campo, sulla raccolta di prove solide e di testimonianze dirette e verificate, l’ultima fatica letteraria di Fracassi svela al lettore verità rilevanti e non note sulla pandemia, offrendo possibilità di un’analisi più approfondita ed ampia del fenomeno.

L’appuntamento è Sabato 7 agosto alle ore 18,00 a Senigallia presso il locale Le Coco Beach ed alle ore 21,30 ad Ancona in Piazza Roma.

