Martedì 3 agosto lo speciale “Swing al tramonto” dai Torrioni della Rocca Roveresca Al Summer Jamboree un'altra giornata ricca di appuntamenti dal centro città alla spiaggia con Beach-side Record Hop

È un Summer Jamboree diverso, ma anche quest’anno generoso di emozioni Rock and Roll. Comprese alcune novità, come lo speciale Swing al tramonto sulla terrazza della Rocca Roveresca di Senigallia (Marche – AN), che spicca nel programma per la giornata di martedì 3 agosto.

In 21 anni, il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, ha abituato gli appassionati alle belle sorprese. Accanto agli appuntamenti fissi che rappresentano la solida ossatura del Festival, il programma rivela sempre qualcosa in più, suggestioni e situazioni sempre nuove e sorprendenti, frutto di una ricerca attenta e appassionata da parte della direzione artistica.

Quest’anno, il pubblico di fan potrà vivere le emozioni di un concerto Swing al tramonto in un luogo storico di grande suggestione, i Torrioni della Rocca Roveresca. La band scelta per questo appuntamento speciale è molto amata dal pubblico internazionale e sa regalare atmosfere e melodie tra Rock and Roll e Dolce Vita (con un pizzico di ironia) perfette per la “location”: Rudy Valentino e i Baleras ITA. Il concerto avrà inizio alle 19.30 e sarà presentato da Alice Balossi, con la possibile partecipazione a sorpresa dell’esperto Dario Salvatori. Dato il luogo e le normative vigenti, i posti sono a sedere sono limitati e su prenotazione. Il concerto è gratuito, ma l’ingresso alla Rocca prevede un biglietto di 5 eu, con diverse opzioni di ridotto.

I posti sono già SOLD OUT. Se i biglietti prenotati non dovessero essere utilizzati entro l’orario di inizio del concerto verranno annullati e i biglietti annullati saranno distribuiti al pubblico presente agli ingressi che non è riuscito a prenotare il posto a sedere online.

A poca distanza dalla Rocca, prima del concerto, si può approfittare di una mostra decisamente affascinante allestita a Palazzetto Baviera: Milton H. Greene “Women”. Prodotta da diChroma photography e curata da Anne Morin, sottolinea il connubio tra il Summer Jamboree e “Senigallia città della fotografia”. Gli scatti presenti permettono di ammirare celebrità come Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Geraldine Chaplin, Kim Novak, Shirley MacLaine, Lucía Bosé, Susan Sarandon fra le altre. In particolare, Greene, fotografo e produttore cinematografico statunitense per oltre quattro decenni, è stato anche molto amico di Marilyn Monroe, incontrata per la prima volta su incarico di “Look Magazine”, nel 1953. I due divennero presto amici intimi e nel 1956 formarono la loro compagnia, la Marilyn Monroe Productions, che produsse “Bus Stop” e “The Prince and the Showgirl”. Prima di sposare Arthur Miller nel giugno del 1956, Greene ha fotografato Marilyn Monroe in innumerevoli sessioni ed è stato in grado di catturare alcune delle fotografie più belle e iconiche della diva. Non è un caso che a lui, Marilyn affidò anche la sua biografia.

Il programma della giornata di martedì 3 agosto prevede come di consueto il Beach-side Record Hop al Mascalzone dalle 12 alle 19 (dove tuttavia non si potrà ballare e resteranno in vigore le previste normative anti-covid), con una staffetta di super djs internazionali: Houserockin’ Chris, Jay Cee, Mickey Melodies e Vangelis. Dalle 17 si attivano tutte le iniziative in centro, previste all’interno del Rockin’ Village tra Giardini della Rocca, piazza del Duca e piazza Garibaldi, ovvero il Vintage Market, il Park Auto USA & Moto pre 1969, il Movie hop, rassegna di rockin’ clips e concerti dei giorni precedenti su grande schermo, il Record Hop ai Giardini della Rocca con djs Big 10 Inch, Giusy Wild, Cannonball, Mickey Melodies e Jay Cee.

Per chi volesse entrare meglio nell’atmosfera del Festival, ci sono l’Hairstyling in piazza del Duca con con Ketty’s Vintage_style (anche consulente d’immagine) e il Barber shop ai Giardini della Rocca con il neonato gruppo di “barbieri della notte” tutto senigalliese e con una scuola rigorosamente old style (Barbieria di Lorenzo, Angela Tocco magico e Samuele e Simone Frulla dei parrucchieri del centro, Pascal International, Chiara della Barbieria Francesco e Chiara), per tagli e acconciature in stile. Dalle 20, in piazza Garibaldi gira il Record Hop di djs Rocketeer, Houserockin’ Chris e Vangelis, fino alle 01.

Infopoint in Piazza del Duca, di fronte all’ingresso di Palazzetto Baviera, fino all’8 agosto, dalle 17 alle 24.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XXI edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Wild Turkey, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

