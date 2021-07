Giro di valzer per i dirigenti scolastici nelle Marche ma non a Senigallia In pensione la preside Elena Giommetti dopo 42 anni di servizio

190 Letture Cronaca

Giro di valzer per i dirigenti scolastici nelle Marche ma non a Senigallia dove la novità più rilevante è il pensionamento della preside Elena Giommetti, vera e propria istituzione del mondo scolastico cittadino.

La Prof.ssa Giommetti si congeda dopo 42 anni di servizio; aveva iniziato come docente di Matematica. La 65enne è stata alla guida di numerose scuole tra cui gli istituiti comprensivi della Marchetti e della Fagnani oltre a scuole superiori come Ipsia e Corinaldesi. Numerose le reggenze, anche fuori città.

La decana delle dirigenti scolastici ha anche guidato il Cpia, il centro provinciale per l’istruzione degli adulti nella sede di Ancona per Ancona e Pesaro. Cambia anche la guida dell’Istituto comprensivo Senigallia Marchetti, dove va via Patrizia D’Ambrosio e arriva Paola Filipponi.

Restano invece confermate le dirigenze per le altre scuole cittadine e dell’entroterra. L’istituto Senigallia Centro-Fagnani continuerà ad essere guidato da Patrizia Leoni, l’istituto comprensivo Mario Giacomelli da Ioletta Martelli, l’istituto comprensivo Senigallia Sud-Belardi da Luca Testa per quanto riguarda le scuole superiori invece Alessandro Impoco confermato preside dell’Istituto alberghiero Panzini, Anna Maria Nicolosi dell’istituto Corinaldesi-Padovano, Daniele Sordoni del liceo scientifico Medi e Fulvia Principi del liceo classico Perticari. Nell’entroterra confermato Simone Ceresoni preside dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo. Adriana Alejandra Siena rimane alla guida dell’istituto comprensivo Nori de Nobili di Trecastelli mentre all’istituto comprensivo di Ostra, che comprende le scuole d’infanzia di Barbara e Ostra, è stata confermata Marilena Andreolini.