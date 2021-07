Senigallia, all’Auditorium San Rocco la presentazione di “Un calcio alla notorietà” Appuntamento per mercoledì 21 luglio 2021 alle 21.30

Mercoledì 21 luglio 2021 alle 21.30 Marco Severini presenterà “Un calcio alla notorietà” (Aras edizioni) presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia; l’autore dialogherà con Enrico Zanotto, il goleador della Mestrina che 39 anni fa infranse il sogno della Vigor di andare in serie C1.



Non ci sono state solo figure famose nella storia dello sport, ma anche personaggi che hanno a lungo militato nelle categorie minori. La vicenda di Enrico Zanotto è una di queste. Calciatore veneto militante nei campionati dalla C in giù, conobbe, in una giornata afosa del 1982, un’improvvisa notorietà. Trentanove anni dopo, il libro ricostruisce la storia di un atleta serio e riservato che ha deciso di dare… un calcio alla notorietà.

Questa presentazione, in collaborazione con l’Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia, si colloca all’interno del calendario di incontri e appuntamenti dal vivo con gli autori della Libreria Iobook di Senigallia per l’estate 2021.

L’ingresso è libero; le normative anti-Covid prevedono un numero di posti limitato, pertanto si consiglia la prenotazione presso la Libreria Iobook chiamando lo 0717928887, scrivendo a ordiniiobook@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 3534283415.