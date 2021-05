“Oltre il COVID: osservatorio sulle fake news” webinar organizzato dal Rotary club Senigallia Il tavolo è nato da un’idea condivisa tra Università Politecnica delle Marche e Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

Si è svolto martedì 25 maggio in piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/86008191372 e sulle pagine facebook www.facebook.com/RotaryClubSenigallia e www.facebook.com/RotaryClubFano, un interessante webinar aperto al pubblico su un tema di scottante attualità: “Oltre il COVID: osservatorio sulle fake news”.



Organizzato dal Rotary club Senigallia insieme ai club di Pesaro, Pesaro Rossini e Fano, l’incontro è stata l’occasione per presentare il progetto sull’Osservatorio sulle fake news, supportato dai Rotary Club sopracitati insieme al Distretto 2090, e promosso dal tavolo tecnico regionale sulla comunicazione in sanità, costituito da autorevoli esperti nell’ambito della comunicazione e del mondo della salute della nostra regione.

Il tavolo è nato da un’idea condivisa tra Università Politecnica delle Marche e Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e vede al suo interno, oltre a professionisti di queste due istituzioni, anche i responsabili dei principali media (Rai3, Corriere Adriatico e Resto del Carlino), il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, la Direttrice dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo dell’Università di Urbino, l’esperto di bioetica del Comitato Etico della Regione Marche e l’Assessore alla Sanità della Regione Marche.

Moderati dalla prof.ssa Lella Mazzoli – professore emerito dell’Università di Urbino e Direttore dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino – sono intervenuti la prof.ssa Rossana Berardi – Presidente del Rotary Club di Senigallia, Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona, il Direttore Generale dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona dott. Michele Caporossi, il dott. Roberto Papa – Responsabile SOSD Qualità, Rischio Clinico, Innovazione tecnologica e Gestionale dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, il dott. Luca Marinelli – ricercatore presso la facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, nonché il Direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche Franco Elisei.

Al termine dell’evento, al quale hanno partecipato il Governatore del Distretto Rotary 2090 Rossella Piccirilli, l’Assistente Roberto Pierini, i Presidenti dei Rotary Club coinvolti Dario Colangeli (Fano), Giorgio De Rosa (Pesaro Rossini) e Mauro Mancino (Pesaro), la presidente del Rotary Club Senigallia Rossana Berardi ha sottolineato “Per sconfiggere le malattie abbiamo bisogno di tante armi, non solo quelle fondamentali e insostituibili della medicina e della ricerca scientifica, ma è anche indispensabile fornire corrette informazioni e non cadere nelle trappole della disinformazione. In ambito oncologico e specie in questo periodo di pandemia da COVID19, la cattiva informazione è forse più deleteria che in altri campi, perché siamo consapevoli che impatta fortemente sulla salute pubblica e sui pazienti, che potrebbero trovarsi a percorrere strategie terapeutiche sbagliate. L’osservatorio contro le fake news, lanciato dagli autorevoli esperti del mondo della comunicazione e della salute che fanno parte del tavolo regionale sulla buona comunicazione in ambito sanitario, si propone proprio di favorire la buona comunicazione della scienza e di stilare una “green list” di siti e fonti cui potersi rivolgere per reperire informazioni corrette”.

