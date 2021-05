Il Rotary International dedica l’intero mese di maggio ai programmi per i giovani il 10 maggio presso la palestra del Liceo “ G.Perticari” di Senigallia è stata premiata una studentessa della classe IV del Liceo Economico Sociale

Il Rotary International dedica l’intero mese di maggio ai programmi per i giovani quali Rotaract Rotaract Interact RYLA, RYLA YOUNG,RYE, NGSE, Borse Ambasciatori della Pace … programmi che contribuiscono concretamente alla formazione di una nuova generazione di leader dediti al servizio e al prossimo.



Su idea della Presidente Rossana Berardi e del Suo direttivo, Il Rotary Club Senigallia ha ritenuto di voler amplificare la potenza del messaggio rotariano del Presidente Internazionale che ha chiamato all’azione i giovani nel mese di maggio, calendarizzando proprio una serie di appuntamenti in presenza, all’interno delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, per premiare il merito e parlare di programmi e progetti dedicati ai teenager.

Il 10 maggio presso la palestra del Liceo “ G.Perticari” di Senigallia, alla presenza del Dirigente scolastico Fulvia Principi, della Presidente del Rotary ,Rossana Berardi del Sindaco Massimo Olivetti, dell’Assessore all’Istruzione Riccardo Pizzi, di rotaractiane e interactiane e di molti studenti liceali, Swami Pierotti alunna della classe IV del Liceo Economico Sociale – presentata dalla Vice Preside Prof.ssa Patrizia Confalonieri – ha ricevuto il premio rotariano “In Studiis Laus” (edizione completamente rinnovata nel 2021) destinato allo studente più meritevole e dedito al servizio per il prossimo, consistente in un assegno di 500 euro da spendere per dotazioni tecnologiche, unitamente all’invito di prendere parte alle future attività del Club Interact. Sono alunni del Liceo Classico Perticari, il Presidente incoming Interact Senigallia Leonardo Tamburi e i neo soci Tommaso Garbin e Vittorio Vissani, che assieme alla loro compagna liceale e Segretaria dell’Interact Sofia Berluti, hanno presentato il Video “Ripartiamo insieme” regia di Leonardo Tamburi e Tommaso Garbin prodotto e realizzato in tempo pandemico e presentato al Concorso mondiale “Interact Video Awards” .

La Segretaria Nuove Generazioni del Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) e socia Gianna Prapotnich si è molto complimentata con i talentuosi studenti soffermandosi a presentare le molteplici opportunità dei programmi – anche internazionali – loro riservati. La delegata RYLA Young per Interact Beatrice Avitabile ha ricordato ai ragazzi l’importanza di arricchire il portfolio di esperienze partecipando ad attività di servizio e di formazione della leadership.

Il Vice Presidente Luigi Verdini ha illustrato alcuni Service realizzati – con la grande collaborazione le scuole superiori della città – nel Suo anno di Presidente 2019/20, tra questi “Al di là del cibo e dell’immagine”,progetto di sensibilizzazione inerente ai disturbi alimentari e psichici che colpiscono nella maggior parte dei casi i ragazzi e le ragazze di giovane età e di cui è Commissario distrettuale.

“Il Liceo Perticari rappresenta un’eccellenza della nostra città e con la consegna del premio “In studiis Laus” presso questo Istituto continua l’impegno del Rotary Club di Senigallia nel sostenere le scuole in questo difficile periodo pandemico e nel valorizzare le eccellenze che in esse si formano grazie alla professionalità dei docenti e dei dirigenti.” – sottolinea la Presidente Rossana Berardi – “I giovani saranno i leader e i professionisti del futuro e oggi più che mai dobbiamo fornir loro gli strumenti per costruirlo. E’ sempre un piacere e un privilegio poter contribuire concretamente a questo”.