Pallacanestro Senigallia, nei play-off c’è il Taranto Ufficiale l'accoppiamento: si inizia domenica 16

77 Letture Sport

Sarà dunque il Taranto, come ampiamente preventivabile, l’avversario della Goldengas Senigallia nei play-off per la serie A2 che inizieranno domenica 16 maggio con i quarti di finale.



Il girone D di serie B si è infatti concluso ufficialmente mercoledì 12 maggio con l’ormai prevedibile primo posto del Rieti ed il secondo del Taranto.

In base al regolamento, la prima classificata del girone D, Rieti, dovrà affrontare l’ottava del girone C, Jesi, mentre la seconda, Taranto, avrà di fronte la settima dello stesso gruppo C, appunto la Goldengas Senigallia.

Gara 1 domenica 16 maggio alle ore 18 a Taranto: si gioca al meglio delle 5 partite, con eventuale “bella” in Puglia.