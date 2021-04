Rotary Club Senigallia, cerimonia dall’alto valore simbolico Celebrate la donazione di 18 tablet e “In studiis laus”

Il 28 aprile si è svolta in diretta Facebook, presso la Sala Incontri dell’ IIS “ A. Panzini” di Senigallia, una cerimonia altamente simbolica, volta a celebrare da un lato, la consegna di 18 Tablet donati dal Rotary International nell’ambito del Progetto Rotary – USAID e dall’altro, la consegna del Premio istituito dal Rotary Club Senigallia “ In studiis laus” giunto alla 31 edizione, frutto di un’idea del compianto preside Prof. Quaresima.

Grazie al Progetto internazionale Rotary nato dalla collaborazione tra il Rotary International ed il Governo degli Stati Uniti d’America, per il tramite di USAID, i 13 Distretti italiani del Rotary hanno avuto accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, dell’istruzione e dello sviluppo comunitario.

In concerto con il Ministero dell’Istruzione e nello specifico le Direzioni Generali degli Uffici scolastici regionali, è stato possibile individuare gli istituti professionali destinatari.

Un grande lavoro di tessitura, progettazione e diplomazia internazionale – condotto e coordinato dal Governatore del Distretto 2090 che comprende le 4 Regioni di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, dott.sa Rossella Piccirilli – che ha portato alla donazione di 155 tablet in Abruzzo, 32 in Molise, 192 nelle Marche e 121 in Umbria, che permetteranno sicuramente agli studenti di seguire al meglio le lezioni online.

A Senigallia il primo Istituto professionale a beneficiare di questo importante contributo è il blasonato e storico e “internazionale” Istituto d’Istruzione Superiore Alfredo Panzini. Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Impoco ha accolto in presenza – e nel rispetto del protocollo in tempo di Covid 19 – la delegazione del Rotary cittadino composta dalla prof.ssa Rossana Berardi, dalla Vice Pres Prof.ssa Gianna Prapotnich, dal Past Presidente Massimo Spadoni Santinelli, dal Prefetto Anna Rita Gabbianelli unitamente all’Assistente del Governatore ing. Roberto Pierini . Il Vice Sindaco ed Assessore all’istruzione e cultura Riccardo Pizzi ha portato i saluti della Città, congratulandosi con il Rotary e con la scuola, per il grande impegno e la grande attenzione al prossimo, con progetti e programmi formativi di ampio respiro internazionale e finalizzati alla costruzione di nuove leadership, in un momento così provante per i giovani, come quello attuale.

Il Governatore del Distretto 2090 dott.sa Rossella Piccirilli ha seguito a distanza l’intensa Cerimonia partita puntualmente alle ore 09,00, rimarcando il senso del Progetto internazionale e rallegrandosi con il Club di Senigallia per la capacità di progettare e coinvolgere il Territorio, e con l’IIS Panzini per essere un esempio di comunità educativa altamente inclusiva.

Il Segretario Distrettuale Nuove Generazioni Prof.ssa Gianna Prapotnich – su espresso invito del Dirigente Prof. Impoco – ha presentato ai ragazzi collegati i programmi Loro dedicati (Interact, Rotaract Rye RYla… ) invitandoli a partecipare alle future iniziative.

Il Rotary Senigallia per volontà della Presidente Rossana Berardi e del Suo direttivo, ha ritenuto di voler amplificare la potenza del messaggio rotariano e proprio nella giornata del 28 aprile (con cui si celebra a livello mondiale l’introduzione della V via d’azione dedicata all’Azione Giovani del Rotary International) riservando una seconda parte dell’Evento, alla consegna dello “storico” Premio cittadino “ In Studiis Laus,” destinato ad uno studente meritevole e particolarmente attento al servizio per il prossimo per Istituto secondario di secondo grado di Senigallia. Introdotto dai suoi due insegnanti Susanna Angeletti e Simone Alfonsi, in un momento di grande emozione e commozione, Andrea Cicetti – studente davvero speciale del IV anno del turismo sportivo – ha conseguito l’importante premio rotariano, consistente in 500 euro da spendere per dotazioni tecnologiche, unitamente all’invito di prendere parte alle future attività interactiane, anche assieme a tutti gli studenti che ne fossero interessati.

“E’ ferma volontà del Rotary Club di Senigallia nonché mission del Rotary” – sottolinea la Presidente Rossana Berardi – “sostenere le scuole in questo difficile periodo pandemico e valorizzare le eccellenze che in esse si formano, grazie alla professionalità dei docenti e dei dirigenti. I giovani saranno i leader e i professionisti del futuro e oggi più che mai dobbiamo fornir loro gli strumenti per costruirlo. Oggi è stato un piacere e un privilegio poter contribuire a questo”.