Torna il super derby Anconitana-Vigor Senigallia Al Del Conero domenica 18 aprile alle 16.30

Domenica si torna in campo per la seconda giornata del campionato d’Eccellenza 2.0. La Vigor Senigallia farà visita all’Anconitana, attuale capolista del girone A insieme alla Forsempronese.

I rossoblu cercano riscatto dopo il gol del pareggio subito in extremis all’esordio col Gallo al Bianchelli. Mister Clementi, prima di tuffarsi sul discorso Anconitana, torna proprio sulla scorsa partita:

“Ho letto che il pari con il Gallo è stato definito un mezzo passo falso. Forse, non ci siamo ancora resi conto del valore del Gallo e di tutte le altre squadre, noi compresi”.

E un esame tira l’altro: testa all’Anconitana. “Giocheremo contro una squadra che per nome, blasone, organico non può che essere la più importante del girone – spiega il tecnico della Vigor -. Siamo consapevoli delle nostre qualità, andremo a giocarci la partita al massimo delle nostre potenzialità. Ribadisco che è un girone composto da tutte squadre forti e tra queste ci siamo anche noi.Considerando il format singolare, cercheremo comunque di regalarci e regalare maggiori soddisfazioni possibili a noi, alla società e ai nostri tifosi”.

Poi piccola parentesi dedicata ai giocatori usciti acciaccati dallo scorso incontro: “Stiamo valutando le condizioni fisiche degli infortunati, sicuramente domenica non ci sarà Vitali”.

Ci ha pensato il ‘nostro’ Clementi a presentare questa gara così affascinante quanto importante, come tutte quelle che attendono i rossoblu del resto. Nel frattempo per quanto riguarda la diretta, E’Tv Marche comunica che la partita verrà trasmessa in diretta televisiva sul canale 12, sull’app dello stesso emittente e sulla propria pagina Facebook.

Manca poco al match del Del Conero, domenica fischio d’inizio fissato alle 16,30. Forza ragazzi, noi siamo con voi!