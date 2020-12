Senigallia, bando di Servizio Civile Universale 2020 Dieci posti per il Comune di Senigallia, iscrizioni entro le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021

140 Letture Cronaca

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2020 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Il comune di Senigallia aderisce alla progettazione del SCU in collaborazione con SC ANCI Lombardia.



Nel Comune di Senigallia sono disponibili 4 progetti per ospitare in totale 10 volontari:

Assistenza – Servizi Sociali “Curare la comunita’: resilienza e inclusione delle persone fragili” – 4 volontari

Codice sede 160875 via Fratelli Bandiera, 11 – Senigallia An

Cultura – Biblioteca “Comunita’ resilienti: respiriamo cultura” – 2 volontari

Codice sede 160876 via Ottorino Manni, 1 – Senigallia An

Cultura – Musei “Comunita’ resilienti: respiriamo cultura” – 2 volontari

Codice sede 160881 via Fratelli Bandiera, 11 – Senigallia An

Educazione – Informagiovani “Educare la comunita’: la resilienza come sfida ai cambiamenti” 2 volontari

Codice sede 160874 via Ottorino Manni, 1 – Senigallia An

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dello SPID Sistema Pubblico d’Identità Digitale.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, impegna 25 ore settimanali e prevede un assegno di rimborso di 439,50 euro mensili.

Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito dell’informagiovani di Senigallia www.informagiovani-senigallia.an.it telefono 0716629272 o 0716629251.