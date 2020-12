Senigallia, esposti in città i presepi artistici di Romina Fiorani -FOTO L’iniziativa dell’atelier della ceramica di Senigallia in collaborazione con il Comune

L’Atelier della Ceramica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha curato l’esposizione in Piazza Roma e nei giardini dell’Ospedale di Senigallia di due presepi realizzati dall’artista anconetana Romina Fiorani.



Nel presepe di Piazza Roma, collocato sotto la bacheca piramidale, i volti dei personaggi hanno lineamenti delicati e ciascuno di essi rivela il proprio sentimento esprimendo una religiosità profonda. Nel presepe dei giardini dell’Ospedale i raffinati lineamenti delle figure angeliche realizzate fanno pensare agli angeli di Melozzo da Forlì, dimostrando la capacità dell’artista di modellare sapientemente la creta rivelando attraverso le opere i propri sentimenti più profondi.

“Celebrare le festività attraverso i presepi artistici – sottolinea l’assessore alla cultura Riccardo Pizzi – rappresenta davvero un bel modo di vivere lo spirito autentico del Natale in un momento così difficile per tutti. Voglio per questo ringraziare di cuore Romina Fiorani e l’Atelier della Ceramica di Senigallia per aver dato vita a questa iniziativa”.

Romina Fiorani, già conosciuta dal pubblico senigalliese per aver esposto in passato altri presepi, ha partecipato con successo a diverse esposizioni come il Premio Marche, la Biennale Internazionale d’Arte di Ascoli Piceno, la Mostra Internazionale di Arcevia.