Concessioni balneari, approvata mozione bipartisan Mangialardi: “Ora le giunta regionale agisca velocemente per tutelare imprese e lavoratori”

149 Letture Politica

“L’approvazione all’unanimità da parte del consiglio regionale di una risoluzione volta a sospendere gli effetti negativi della direttiva Bolkestein sul rilascio delle concessioni balneari rappresenta un atto importante per dare futuro e prospettiva al comparto turistico marchigiano. Con la tempestiva mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico, poi confluita nel documento finale approvato, siamo riusciti ad aprire un dibattito utile e proficuo per tutelare le imprese del settore, giustamente preoccupate dalla lettera di costituzione in mora trasmessa giorni fa dalla Commissione europea all’Italia circa il rilascio delle autorizzazioni per l’uso del demanio marittimo”.



Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi commenta l’approvazione della risoluzione riguardante i rischi dell’applicazione della direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari.

“Ora – continua Mangialardi – il presidente Acquaroli proceda velocemente nei confronti del governo affinché la questione venga affrontata immediatamente e senza indugio, per dare forza e certezze alle istanze dei nostri imprenditori. L’auspicio è che le Marche facciano sentire la loro voce anche in sede di Conferenza Stato Regioni per l’elaborazione di un quadro normativo più avanzato a salvaguardia delle imprese balneari. Non è un mistero, infatti, che se dovesse venir meno la proroga delle concessioni fino al 2033, sarebbero a rischio milioni di investimenti per la riqualificazione delle strutture ricettive e migliaia di posti di lavoro. Il tutto con gravissime conseguenze per l’economia marchigiana”