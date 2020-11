La Goldengas Senigallia pronta al debutto in campionato INTERVISTA a capitan Pierantoni: "ci stiamo conoscendo, non vediamo l'ora di giocare"

Con Mirco Pierantoni, capitano della Goldengas, facciamo il punto sul campionato di serie B che inizierà sabato 28 novembre con la trasferta di Cividale del Friuli (ore 19.30).



“Siamo finiti in un girone soltanto di squadre venete e friulane, ma ormai pensiamo a giocare – sottolinea – C’è tanta voglia di tornare in campo dopo mesi. Affronteremo subito una squadra molto ambiziosa come Cividale, una trasferta non agevole nemmeno dal punto di vista chilometrico (la Goldengas partirà sabato stesso).

Non affrontiamo squadre di queste regioni da alcuni anni, quindi non conosciamo bene gli avversari ma le impressioni su di noi sono buone.

Stiamo lavorando duro e ci stiamo conoscendo: certo dobbiamo ancora completare il rodaggio, ci sono diversi giocatori nuovi e pure il coach lo è, ma siamo sulla strada giusta e pronti”.

Infine un pensiero al pubblico: “ci manca – ammette Pierantoni – L’auspicio di tutti è che questo virus prima o poi ci abbandoni e si possa tornare a pensare al solo basket giocato e a poterlo fare col pubblico.

C’è voglia di riabbracciare i nostri tifosi”.

Intanto Gurini dopo un lungo stop può tornare ad allenarsi, ma non sarà disponibile per la trasferta di Cividale del Friuli.