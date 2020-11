Guido Silvestri a difesa dei vaccini anti Covid-19: “No alle insinuazioni” "A dire queste cretinate ci pensano già i no-vaxx e non è bello sentirle ripetere da colleghi da cui ci aspetteremmo ben altro"

“No ad insinuazioni scientificamente infondate ma capaci di creare confusione nel pubblico secondo cui i vaccini sarebbero pericolosi“. Questo in sintesi il messaggio lanciato da Guido Silvestri, virologo senigalliese di fama internazionale e docente alla Emory University di Atlanta in merito alla diffidenza espressa da alcune figure del campo medico in merito all’imminente arrivo del vaccini anti covid-19.



“Le cose di cui NON abbiamo bisogno, nella vita, sono tante. In questo momento ce ne sono due, in particolare, che riguardano i vaccini per COVID-19, delle quali sarebbe molto meglio fare a meno. La prima sono quelle difficoltà e lungaggini burocratiche-amministrative-logistiche che potrebbero ritardare l’implementazione dei programmi vaccinali, allungando quindi inutilmente il periodo in cui le nostre società saranno “vulnerabili” al virus ed alla pandemia. La seconda – prosegue – sono le insinuazioni — scientificamente infondate ma capaci di creare confusione nel pubblico — secondo cui i vaccini sarebbero pericolosi perché non testati a sufficienza. A dire queste cretinate ci pensano già i no-vaxx e non è bello sentirle ripetere da colleghi da cui ci aspetteremmo ben altro. Come dicevamo stamane con Roberto, chiacchierando per email, i risultati dei vaccini sono semplicemente FAVOLOSI, e nessuno di noi l’avrebbe mai detto a marzo.– e conclude – E’ una impresa che altroché andare sulla Luna. Dobbiamo gioirne tutti insieme, e fare il possibile perché ci si vaccini tutti il più presto possibile. Poi, grazie alla scienza, torneremo a fare una vita normale”.