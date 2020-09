Chi sono i candidati di Potere al Popolo – Elezioni Senigallia 2020 Per riappropriarci della politica e riscattare il nostro presente il 20-21 SETTEMBRE VOTA e FAI VOTARE POTERE AL POPOLO - Alessandro Merli sindaco!

92 Letture Politica

CHI E’ ALESSANDRO MERLI?

Noi.

Lavoratori precari, giovani a rimborso spese, lavoratori stagionali, autonomi, operatori del sociale senza garanzie contrattuali, studenti. Alessandro Merli è la voglia di riscatto di tutte e tutti.

“Mi chiamo Alessandro Merli, classe 1988, vengo da Colonnella in provincia di Teramo dove ho vissuto fino agli anni universitari, quando mi sono trasferito a Urbino e, da quel punto, ho iniziato a vivere nel nord delle Marche. Sono cresciuto in una famiglia con una storia proletaria, che ha seguito il corso delle trasformazioni sociali e politiche di questo paese: contadini, marinai, operai e impiegati fino ad arrivare a me che lavoro nel terzo settore come OSS. Da quando ho 15 anni ho alternato il lavoro e lo studio e dopo l’abbandono dei miei studi in filosofia, sono diventato OSS e ho svolto diverse occupazioni. Dagli anni delle medie ho acquisito una certa sensibilità politica nei confronti degli ultimi della società, affascinato dai grandi cambiamenti storici portati dalle lotte socialiste che hanno attraversato le generazioni. Questa sensibilità si concretizza negli anni universitari in un attivismo politico portato avanti nelle lotte universitarie, lavorative e abitative. Da due anni vivo e lavoro a Senigallia, dove insieme ai miei compagni di Potere al Popolo abbiamo maturato la scelta di candidarci per entrare in quei palazzi a portare la voce di tutti quei cittadini che come noi sentono da decenni la politica come un corpo estraneo.”

Alessandro Merli, 32 anni

candidato sindaco di Potere al Popolo

CHI SONO I CANDIDATI DI POTERE AL POPOLO?

“Siamo giovani, lavoratori sfruttati e studenti precari e vogliamo far emergere a Senigallia temi che nessun altro farà emergere se non lo facciamo da soli. La nostra lista si compone di 17 nomi, di 17 forme diverse dell’incertezza contemporanea e dello sfruttamento attuale: finte partite IVA, lavoratori del turismo e della ristorazione, operatori sociali, operai a tutele decrescenti, pensionati, lavoratori atipici, a progetto, studenti precari e fuorisede. Siamo una lista fatta di lotte sentite, vissute, praticate ogni giorno, nel proprio quotidiano oltre che come attivisti. Siamo le generazioni nate e cresciute nell’emergenza, dalla crisi del 2008 al covid, dove le risposte a problemi strutturali e a contraddizioni preesistenti sono state tagli e finanziamenti a pioggia, frammentazione e precarizzazione del lavoro, negazione dei diritti acquisiti, instabilità economica e incertezza esistenziale.”

In questi mesi di falsa ripartenza, abbiamo preso atto che il passaggio delle elezioni amministrative di settembre si sarebbe configurato come l’ennesima vetrina elettorale in cui la linea direttrice comune, da sinistra a destra, sarebbe stata la ripetizione infinita dei soliti mantra “i soldi non ci sono”, “la priorità sono le imprese”, di pari passo ai ventagli di sterili promesse e giochi di clientele. Per questo motivo abbiamo scelto di rappresentare politicamente e in maniera autonoma le nostre istanze: LAVORO, SALUTE e GESTIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO.

Giulia Livieri, 25 anni

Francesco Giacometti, 25 anni

Sara Caprì, 24 anni

Michele Casavecchia Morganti, 40 anni

Gianclaudio Grottoli, 51 anni

Edoardo Bizzarri, 33 anni

Jacopo De Rosa,18 anni

Giuseppe Polinori, 69 anni

Anna Maurizi, 29 anni

Francesco Angeloni, 28 anni

Sofia Garnaoui, 19 anni

Giulia Guzzini, 26 anni

Arianna Buda, 27 anni

Eugenia Tarini, 26 anni

Francesco Zernone, 27 anni

Giacomo Puca, 22 anni

Alessandro Merli, candidato Sindaco, 32 anni

Per riappropriarci della politica e riscattare il nostro presente il 20-21 SETTEMBRE VOTA e FAI VOTARE POTERE AL POPOLO – Alessandro Merli sindaco! Rilanciamo il nostro futuro!

LEGGI TUTTO IL PROGRAMMA: https://bit.ly/3bNdKc5

PER SFOGLIARE LE FOTO DI TUTTE e TUTTI I CANDIDATI, CLICCA QUI: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=632220650829780&id=141596049892245

#alessandromerlisindaco

#riprendiamocilacittà

#senigallia365giorni