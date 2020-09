Gli eventi di settembre alla Rocca Roveresca di Senigallia Possibili le visite guidate

La Rocca Roveresca di Senigallia offre ai visitatori una ricca offerta di eventi anche per il mese di settembre.



Continua fino al 20 settembre la mostra interattiva Acqua – Our Water Our Future. Il progetto guidato dall’associazione NEXT, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la Direzione Regionale Musei Marche e con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi spa, sviluppa una mostra che fornisce un’esperienza di visita speciale e molto apprezzata soprattutto da parte dei più piccoli (per informazioni: www.roccasenigallia.it e www.fosforoscienza.it).

Sempre in collaborazione con l’Associazione Culturale NEXT e con il contributo della Fondazione Cariverona continua fino al 26 settembre l’avventura dell’escape room Fuga dalla Rocca (servizio gratuito, su prenotazione): consapevole dell’imminente pericolo, la duchessa Giovanna deve assolutamente fuggire prima dell’arrivo delle truppe borgiane, chi avrà il coraggio e l’astuzia di aiutarla?

Non mancheranno inoltre visite guidate gratuite e su prenotazione, svolte dal personale della Rocca (venerdì 18 settembre) e visite animate immersive di vita rinascimentale con i personaggi della corte Roveresca (26 settembre dalle 21.00 e 27 settembre dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con l’associazione culturale l’Estetica dell’Effimero, gradita la prenotazione).

All’interno della Rocca è sempre attivo un servizio di audioguida gratuita fruibile direttamente con il proprio smartphone e/o tablet, collegandosi tramite QR code ad audio con voci narranti del nostro staff che raccontano la storia dei luoghi e delle personalità Roveresche.

Segui le iniziative alla pagina www.roccasenigallia.it e sulle pagine social (Facebook, twitter, instagram).

BIGLIETTI:

intero: 5,00 €; 18-25 anni: 2,00 €; Gratuito 0-18 anni e secondo normativa vigente (www.roccasenigallia.it)

ORARIO DI APERTURA DELLA ROCCA:

Dal martedì alla domenica e festivi: 14.15 – 19.45, sabato 19, domenica 20 e domenica 27 settembre aperto dalle 10.00;

da ottobre il museo aprirà il sabato (tranne il 31/10 e il 14/11) e nella seconda domenica del mese alle 8.30;

aperture straordinarie:

sabato 26 settembre: 10.00 – 22.45;

sabato 31 ottobre: 14.15 – 23.45;

sabato 14 novembre: 14.15 – 22.45.

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura; giorno di chiusura settimanale: lunedì.

Visite guidate su prenotazione: venerdì 18 settembre e da ottobre tutti i mercoledì, giovedì e venerdì alle 9.30 – 10.30 – 11.30.

Prenotazioni:

visite guidate e animate tel. 071 63258 o messaggio sulla pagina FB;

escape room: https://prenotazioni.fosforoscienza.it/ (gruppi di 4 persone)