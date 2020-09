Pallacanestro Senigallia, presentato lo staff tecnico e dirigenziale del settore giovanile Il presidente Moroni: "Nelle Marche in pochi a mio parere possono vantare un team di questo livello"

Sabato 12 settembre al PalaPanzini la società Pallacanestro Senigallia ha presentato ufficialmente il proprio staff tecnico e dirigenziale del settore giovanile 2020/21. “Nelle Marche in pochi a mio parere possono vantare un team di questo livello: penso che sentiremo dell’ottima musica con un’orchestra simile”, il commento del presidente Moroni, che dopo aver sottolineato le difficoltà del periodo (“Ci siamo lasciati lanciando un grido d’aiuto alla città: molti non hanno risposto all’appello”) e l’obiettivo principale che è quello di rendere il settore giovanile la vera punta di diamante, ha lasciato la parola a Luigi Giacomelli, nuovo Responsabile allo Sviluppo, Progettazione e Innovazione: “Voglio dare il mio contributo, a partire dal mio personale punto di vista su come modernizzare la società con un progetto a lungo termine. Lo sport è il motore di una città e penso che Senigallia può darci tanto. Ma c’è da lavorare, passo dopo passo”.

A giro, sono poi intervenuti il direttore dell’area tecnica Umberto Badioli (“Creare un bel gruppo, confermare i punti cardini della squadra e ringiovanirla con alcuni elementi che porteranno sicuramente entusiasmo ed energia: questo era il nostro intento e l’abbiamo rispettato”), Riccardo Paolini, che ha preso il posto di coach Foglietti (“Prima impressione positiva. Certo, ad agosto è facile fare un discorso di natura tecnica, aspettiamo ottobre e novembre. Mi piacerebbe vedere un gioco di squadra più che basato sulle individualità. Avere 4 senigalliesi nel roster è un buon punto di partenza”), Matteo Manzoni e Gabriele Ruini, rispettivamente nuovo DS e responsabile tecnico del settore giovanile, dopo l’abbandono di Marco Paialunga, i graditi ritorni di Alessandro Valli (coach U13 Elite e Regionale) e Andrea Nobili (U18 Eccellenza e U14 Regionale), Andrea Abbondanzieri, Micheal e Manuel Bertoni (il primo responsabile minibasket), Andrea Peverada, Luca Pepa, Alessandro Frezza (Preparatore Fisico), Gioele Figueras, Federica Bedini e Alessandra Faillace.

Alla fine, le parole più usate durante la conferenza stampa sono quelle che hanno caratterizzato il nuovo corso della Pallacanestro Senigallia stagione 2020/21: collaborazione ed entusiasmo.