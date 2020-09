“Perché gli imprenditori e i cittadini di Senigallia sostengono Massimo Olivetti e la Lega?” Ce lo racconta Elena Campagnolo, candidata al consiglio comunale

125 Letture Politica

Mi chiamo Elena Campagnolo, candidata con la Lega per Olivetti Sindaco. Sono nata a Bassano del Grappa, ma da qualche anno vivo a Senigallia, e sin dal primo momento si è trattato di una storia d’amore tra me e questo territorio. Sono un’imprenditrice del settore dell’illuminazione e design e sono titolare del marchio Edesign Light Lab.



Conosco molto bene le dinamiche della città di Senigallia, con il suo clientelismo dilagante. Anche noi imprenditori risentiamo di questo modo di amministrare, che mette da parte un universo di persone capaci e meritevoli per favorire gli interessi di pochi.

Per questo ho deciso di mettermi in gioco: perché si possa insieme cogliere questa unica opportunità di cambiare. Lo facciamo anche per chi in questi anni è stato escluso da ogni opportunità.

Le Marche sono una regione che nulla ha da invidiare a quelle del nord, se non fosse per un unico problema: la politica disfattista che ha trasformato la nostra terra in una regione di “transizione”, con una perdita prevista di 100.000 abitanti nei prossimi anni.

Senigallia dovrà essere il punto di svolta, la città da cui partirà il cambiamento per sovvertire queste previsioni. La nostra città, con i suoi paesaggi magnifici, un mare secondo a nessuno, il patrimonio collinare ed enogastronomico da far invidia a molti paesi europei, deve tornare ad avere il posto che merita, deve tornare a splendere.

Facciamo in modo che tutti possano conoscere questo territorio come merita. Le prossime elezioni prevedono la possibilità di esprimere due preferenze, un uomo e una donna. Pertanto ho deciso di legare la mia candidatura a quella di Nicola Regine (ingegnere molto conosciuto e stimato a Senigallia), persona che ammiro notevolmente.

Il 20 e 21 settembre è importante che siate al nostro fianco, a Senigallia.

Il 20 e 21 settembre vi chiedo di votare me e Nicola Regine nel Comune di Senigallia.

I vostri problemi sono i nostri problemi: troveremo una soluzione, insieme.

Scegli Olivetti Sindaco – Vota Lega

Scrivi Nicola Regine

Scrivi Elena Campagnolo