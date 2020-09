Insediati tutti i nuovi dirigenti scolastici marchigiani: ecco l’elenco "Buon lavoro in un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo per tutte le componenti del sistema scolastico"

Martedì 1 settembre primo giorno di incarico per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l’anno scolastico 2020/21. A giorni ne sarà nominato un diciottesimo per coprire la sede dell’IC di Potenza Picena dopo la rinuncia di queste ore della titolare precedentemente individuata.