Senigallia, Rocca Roveresca: programmazione culturale Estate 2020 Sabato 18 luglio inaugura le iniziative per l’estate 2020 con la prima delle aperture straordinarie fino alle 23.45

La Rocca Roveresca di Senigallia da sabato 18 luglio inaugura le iniziative per l’estate 2020 con la prima delle aperture straordinarie fino alle 23.45, previste per tutti i venerdì e i sabati di luglio e agosto.



Tra Luglio e Agosto avrà luogo la terza edizione de La cerqua dai frutti d’oro, iniziativa che ricorda come la Famiglia Della Rovere, de la cerqua, in senigalliese la quercia, ovvero l’albero del rovere, abbia segnato per un lungo periodo la fortuna di Senigallia anche attraverso la realizzazione della Rocca, monumento simbolo della città. In occasione di questa iniziativa verranno organizzate: visite guidate gratuite e su prenotazione, svolte dal personale della Rocca; visite animate immersive di vita rinascimentale con i personaggi della corte Roveresca (giornate in collaborazione con l’associazione culturale l’Estetica dell’Effimero, gradita la prenotazione); escape room all’interno della Rocca (servizio gratuito, su prenotazione, in collaborazione con l’Associazione Culturale NEXT con il contributo della Fondazione Cariverona).

Dal 25 luglio verrà attivata la mostra Acqua – Our Water Our Future. Il progetto guidato dall’associazione NEXT, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la Direzione Regionale Musei Marche e con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi spa, sviluppa una mostra che potrà essere fruita in maniera interattiva fornendo un’esperienza di visita speciale soprattutto per i più piccoli (per informazioni: http://www.roccasenigallia.it e http://www.fosforoscienza.it).

Il 12 agosto alle 21.00 nel cortile della Rocca avrà luogo Alla ricerca del tempo perduto, spettacolo a cura dell’associazione Musica Antica e Contemporanea, musiche e direzione: Roberta Silvestrini; voci recitanti: Alessio Messersì, Mauro Pierfederici e Anna Annibali; flauto: Elena Solai; corno: Luca Delpriori; percussioni: Giacomo Sebastianelli e arpa: Irene Piazzai. Iniziativa ad ingresso libero.

Il Solenne Ingresso, iniziativa che si svolge nel quartiere Roveresco e che verrà ospitato anche alla Rocca il 4 e il 5 settembre, permetterà di rivivere l’atmosfera della Senigallia di fine quattrocento, quando i cittadini con il profetico augurio DIU DURABIT accolsero i nuovi e giovani signori Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro.

All’interno della Rocca è sempre attivo un servizio di audioguida gratuita fruibile direttamente con il proprio smartphone e/o tablet, collegandosi tramite QR code ad audio con voci narranti del nostro staff che raccontano la storia dei luoghi e delle personalità Roveresche.

www.roccasenigallia.it

BIGLIETTI:

intero: 5,00 €; 18-25 anni: 2,00 €; Gratuito 0-18 anni e secondo normativa vigente (www.roccasenigallia.it)

ORARIO DI APERTURA DELLA ROCCA:

LUGLIO

Da martedì a giovedì: 16.15-21.45; venerdì e sabato: 18.15-23.45; domenica: 14.15-19.45

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura; giorno di chiusura settimanale: lunedì.

Visite guidate gratuite su prenotazione: 30 e 31 luglio alle 9.30 – 10.30 – 11.30

AGOSTO

Da martedì a giovedì: 16.15-21.45; tutti i venerdì e sabato: 18.15 – 23.50; sabato 1 e sabato 22 aperto anche nella mattinata: 8.30-13.45;

APERTURE FESTIVE DI AGOSTO: domenica 2, sabato 15 e domenica 23: 8.30-19.45;

domenica 9, 16 e 30: 14.15-19.45.

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura; giorno di chiusura settimanale: lunedì.

Visite guidate su prenotazione: 4, 7, 11, 18 e 19 alle 9.30 – 10.30 – 11.30

Prenotazioni:

visite guidate e animate tel. 071 63258 o messaggio sulla pagina FB;

escape room: https://prenotazioni.fosforoscienza.it/ (gruppi di 4 persone)