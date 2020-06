Riapre la Biblioteca Speciale della Fondazione A.R.C.A. – Onlus Da martedì 9 giugno, riaprirà al pubblico rispettando le misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti.

La Biblioteca Speciale è pronta a ripartire e, da Martedì 9 giugno, riaprirà al pubblico rispettando le misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti.



Per ora i servizi disponibili in presenza saranno il prestito esterno, il prestito interbibliotecario, document delivery e rientro di prestiti scaduti; mentre continueranno ad essere portati avanti i servizi online già forniti ed ampliati in questi mesi di chiusura, tra cui videoletture (che continueranno ad essere svolte fino all’inizio del nuovo anno scolastico); corsi di formazione; materiali socio-educativi a disposizione di tutti e realizzabili su richiesta; la possibilità di iscriversi a MLOL – Media Library Online per usufruire gratuitamente di audiolibri, ebook, riviste nazionali e internazionali; ecc.

Non sarà consentito, per questioni di sicurezza sanitaria, l’accesso agli scaffali in maniera autonoma, né la consultazione o la lettura dei volumi in sede.

Per accedere ai servizi è necessario prendere un appuntamento inviando una mail a bibliotecaspeciale@ fondazionearca.org o chiamando allo 071 7931107.

I libri restituiti saranno posti in quarantena per 72 ore prima di poter essere di nuovo disponibili per il prestito.

Per i nuovi prestiti è possibile consultare il catalogo della Biblioteca Speciale all’interno del catalogo online Biblio Marche Nord e successivamente contattarci per prendere appuntamento, indicandoci i titoli di interesse. Il prestito è consentito per un massimo di 3 volumi per utenti ed ha la durata di 30 giorni, più eventuale proroga da richiedere alla Biblioteca. Per chi avesse necessità è possibile richiedere l’indice dei libri di interesse via mail e lo staff provvederà ad inviarli per permetterne la consultazione e facilitare la scelta dei titoli da prendere in prestito.

Nel periodo della quarantena la Biblioteca Speciale non si è fermata e ha continuato a lavorare per le famiglie e per i professionisti dell’educazione che si stanno formando, anche in vista del prossimo ciclo TFA per il sostegno, arricchendosi di nuovi titoli inerenti alle tematiche dell’autismo, di cui il 2 giugno si è celebrata la Giornata Nazionale, e delle disabilità intellettive, pubblicati da fonti autorevoli, quali IRFID – Istituto per la ricerca, la formazione e l’informazione sulle disabilità.

La Biblioteca sarà aperta nei seguenti orari:

– Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

– Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Per accedere alla biblioteca è necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani con gli appositi dispositivi posti all’ingresso e mantenere la distanza di almeno 1,5 m tra un utente e l’altro o con il personale. La Biblioteca Speciale vi aspetta!