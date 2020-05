“Risorse per il turismo assolutamente insufficienti” "Troppi pochi soldi", secondo Confindustria Marche Nord

“Le misure messe in campo dal governo per il settore del turismo sono assolutamente inadeguate e insufficienti” così Ludovico Scortichini, presidente del raggruppamento delle imprese del settore Turismo di Confindustria Marche Nord, sottolinea la necessità di un decreto ben più consistente e interamente dedicato al turismo “un settore che è in ginocchio e che, se non venissero adottate misure straordinarie e concrete, non si rialzerà più.

La Francia ha previsto un piano di 18 mld solo per turismo mentre in Italia, il paese che è al primo posto nel mondo come meta turistica desiderata, mettiamo in campo risorse minime.

E questo è ancora più vero per il turismo marchigiano che proprio quest’anno avrebbe potuto approfittare del riconoscimento da parte di Lonely Planet come seconda regione più bella del mondo, e che invece si troverà ad affrontare una situazione drammatica con anche rilevanti perdite di posti di lavoro”.

E proprio su questo tema Scortichini precisa: “Servono prestiti e mutui a 30 anni a tasso fisso minimo, a fronte del mantenimento della forza lavoro. 18 settimane per gli ammortizzatori sociali non sono assolutamente sufficienti, per noi la cassa in deroga va allungata almeno fino a dicembre visto che tanti paesi apriranno forse solo dopo l’estate ai turismi italiani e il turismo solo in Italia e’ solo una chimera se consideriamo le condizioni economiche della maggior parte delle persone e le poche ferie da usare”.

Il presidente del raggruppamento delle imprese del settore Turismo critica inoltre la soglia dei 5 milioni di euro previsti per ottenere finanziamenti a fondo perduto per le imprese turistiche, come attualmente previsto nel decreto.

“La soglia inserita – spiega – taglia di fatto fuori tutte le medie e grandi imprese turistiche italiane, in particolare esclude oltre il 99% dei tour operator che stanno registrando una perdita di fatturato pari al 75%”.

Il fondo emergenze per agenzie di viaggi e tour operator infatti, che prevede uno stanziamento pari a 25 milioni di euro è ridicolo, servirebbero almeno 750 milioni: i 25 milioni inseriti rappresentano di fatto lo 0,33% del fatturato che le imprese di turismo organizzato, i tour operator e le agenzie esprimono”.

“E da ultimo – chiosa – va immediatamente trovata una soluzione per sollevare i datori di lavoro dalla responsabilità in caso di infezione da COVID-19 di un dipendente: il rischio di contenziosi e cause infinite a fronte dell’impossibilità nell’accertare la modalità e il luogo dell’infezione porterà ad una drastica diminuzione delle assunzioni, già falcidiate dalla stagione compromessa e dalla mancanza di regole e tempi chiari sulle riaperture.

“Tutto questo – aggiunge Scortichini – mentre lo Stato sta dando ad Alitalia 3 mld e 700 milioni! Che si aggiungono, secondo stime del Sole24Ore, agli oltre 8 miliardi già dati”.

Ma non si ferma qui: “Vogliamo parlare del bonus vacanza? 2,4 mld stanziati e sono già finiti!! Il bonus vacanza come ipotizzato è assolutamente inutile ed è solo una operazione di marketing politico. Occorre portare l’ISEE di riferimento ad almeno 50.000 euro e rendere lo stesso direttamente incassabile. Non è immaginabile che le imprese che attendevano un aiuto sulla liquidità diventino invece finanziatrici dello stato facendosi carico del 90% del valore del bonus come anticipo da portare in compensazione tributaria a fine anno”. E’ ora di cambiare passo – conclude- e sostenere con misure concrete e immediate un settore che rischia di non risollevarsi più”.

