Pesaro, bonus sociale idrico integrativo per i nuclei familiari in difficoltà I beneficiari potranno assicurarsi uno sconto di 100 euro sulla bolletta dell'acqua

90 Letture Fuori dalle Mura

In arrivo la conferma del bonus sociale idrico integrativo, a sostegno delle famiglie in difficoltà. Un’ulteriore agevolazione che consente ai cittadini a basso reddito e ai nuclei numerosi di ottenere uno sconto sulla bolletta. Il bonus sarà riconosciuto direttamente dall’Ente gestore Marche Multiservizi SPA, in deduzione all’importo delle bollette per consumi idrici, e verrà applicato a chi rientra nei criteri stabiliti approvanti questa mattina dalla Giunta comunale.