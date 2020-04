La lettera di un cittadino al sindaco: “Vorrei maggiori notizie sulle iniziative comunali” Brozzesi scrive a Mangialardi: "Opportuno comunicare servizi erogati da Amministrazione e lanciare iniziativa per attività agricole"

Mi rivolgo, per l’ennesima volta, a Lei per le iniziative necessarie che reputo semplici e facili da prendersi senza avere particolari doti.

Perchè la Sua amministrazione non si è attivata per rendere edotta la cittadinanza dei servizi che la città può erogare seguendo l’esempio delle amministrazioni di Ancona e di altre città che li comunicano spessissimo sulle TV locali.

Non comprendo anche perchè non si è attivato, come presidente dell’A.N.C.I. regionale per lanciare l’iniziativa lavorativa in agricoltura di cui gli imprenditori lamentano, a gran voce, la mancanza di manodopera, mentre c’è un gran numero di disoccupati che godono del reddito di cittadinanza e che preferiscono essere mantenuti, nel dolce far niente, pur avendo capacità fisiche adeguate e non voglio pensare che si tema di perdere consensi elettorali.

Non credo che essere presidente dell’A.N.C.I. regionale Marche sia un semplice titolo onorifico, ma un impegno che obbliga, chi lo acquisisce, ad attivarsi al meglio, nell’interesse dei vari comuni, oltre che, come sindaco, del Suo.

Nella mia vita ho imparato, da tempo, che non sono i titoli onorifici acquisiti dall’uomo che lasciano un buon ricordo di noi, ma la modestia nel fare le cose utili e giuste, senza arrogarsi meriti particolari che non servono a nulla.

Mi auguro che questo mio principio sia anche il Suo per il bene primario della Comunità che rappresenta ed in modo particolare, in questo momento di grave emergenza, per la parte più debole ed indifesa composta dagli anziani e disabili.

Sperando di vedere presto, in concreto, qualche iniziativa da Lei presa, La saluto.

Glauco Brozzesi