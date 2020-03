Senigallia Antifascista, “sanità pubblica gratuita per tutti” "Creare una rete dal basso"

182 Letture Cronaca

In questi giorni strani molti potenti vorrebbero che la nostra capacità di reagire, di indignarci, di incazzarci andasse in quarantena.

Noi non ci stiamo. Sempre nel rispetto delle persone più fragili della nostra comunità vogliamo comunque mandare un segnale di rivolta contro le politiche autoritarie e repressive che erano in atto prima di questa emergenza e che oggi rischiano di consolidarsi se non incontrano critica e resistenza.

Allo stesso modo i tagli che hanno colpito la sanità pubblica sono il frutto di una sottomissione di tutta la classe politica alla economia capitalista neoliberale che ha scelto di reprimere e abbandonare le classi popolari.

Per amore della nostra comunità dobbiamo pretendere con forza un cambio di rotta: sanità pubblica gratuita e per tutti e tutte.

Per questo da oggi siamo disponibili e facciamo appello a tutti e tutte ad attivarsi per creare nuove reti di solidarietà dal basso, nei palazzi e nei quartieri per sostenere chi soffre i peggiori colpi della epidemia. Perché purtroppo anche in questa situazione non siamo tutti uguali…

Combatti la paura – distruggi il fascismo!

Da

Rete Senigallia Antifascista