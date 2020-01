Gilberto Gentili commissario Azienda Sanitaria Crotone: auguri da Ass. Direttori Distretto Card Marche si congratula con il proprio presidente e attuale Direttore di Distretto di Senigallia

Card Marche (Confederazione Associazioni Direttori di Distretto) comunica che il Presidente Regionale Dr. Gilberto Gentili, attualmente Direttore del Distretto di Senigallia, è stato nominato dal Ministro della Salute (nomina avvenuta a luglio 2019 ndr) su indicazione del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Dopo l’esperienza in Piemonte è un altro incarico di grande rilievo per il collega marchigiano cui auguriamo ogni fortuna per le azioni che andrà ad intraprendere.

da Segreteria Card Marche